Monte San Savino, nuovi laboratori alla Scuola “Lucioli”

“Un nuovo passo in avanti per una scuola più moderna e funzionale. I nostri ragazzi avranno ancora più opportunità e possibilità di apprendimento. Un qualcosa in più che è il frutto del lavoro e dell’impegno di più persone e istituzioni”. E’ quanto dichiarato dal Sindaco di Monte San Savino Margherita Scarpellini in occasione dell’inaugurazione di 2 nuovi laboratori presso la Scuola secondaria di primo grado del capoluogo, intitolata alla memoria di Vasco Lucioli.

La cerimonia si è svolta stamani alla presenza della prima cittadina savinese, della Dirigente Scolastica Iasmina Santini, dell’Assessore alla pubblica istruzione Erica Rampini, del corpo insegnante e del personale scolastico. A dare il tocco di vivacità ed entusiasmo alla giornata sono stati però gli studenti dell’Istituto e la musica dell’Acchiappanote, per quella che di fatto è stata una vera festa coincidente con l’imminente fine dell’anno scolastico.

Era presente anche Amulio Liberatori, imprenditore savinese e consigliere comunale, che ha contribuito significativamente al progetto con la donazione di microscopi per il laboratorio scientifico da parte dell’azienda da lui diretta, Italfimet.

Il primo dei nuovi laboratori è infatti dedicato alle scienze, mentre il secondo alle discipline artistiche.

I costi sono stati ripartiti fra la Scuola e l’Amministrazione Comunale grazie anche all’ottenimento di un finanziamento ministeriale.

“Con il laboratorio del sapere scientifico e l’atelier artistico abbiamo valorizzato 2 spazi importanti all’interno dell’edificio scolastico. La realizzazione di questo progetto è il frutto della costante collaborazione che abbiamo tenuto in questi mesi molto difficili con l’istituzione scolastica” ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Erica Rampini “A tal proposito occorre ringraziare la dirigente Iasmina Santini, i docenti, il personale ATA. Ognuno di loro si è speso con grande impegno per questo traguardo e merita un grazie ancora più grande per aver affrontato con coraggio un periodo tanto difficile. Se pensiamo alla situazione dello scorso Agosto e alle mille difficoltà causate dall’emergenza sanitaria c’è davvero di che essere orgogliosi”.

La scuola “Lucioli” ha recentemente ultimato anche la realizzazione di 2 nuove ulteriori aule-laboratorio, una per le attività multimediali, una per quelle linguistiche.

“Sono molto felice per aver realizzato i laboratori che avevo progettato, questa è la scuola della mia città e della mia comunità, sono onorata di aver lavorato per migliorare spazi e offerta formativa per i nostri ragazzi” ha concluso Iasmina Santini “Termino questa reggenza con la consapevolezza che ancora tanto lavoro c’è da fare, ma anche negli altri plessi è stato fatto molto. Ad esempio l’acquisto di notebook a Montagnano e Alberoro e il rinnovamento complessivo di circa una decina di LIM nelle classi”