Maurizio Menchetti nuovo Presidente del Lions Club Cortona Valdichiana Host

Sarà Maurizio Menchetti il Presidente del Lions Club Cortona Valdichiana Host per l’annata lionistica 2020-2021. La cerimonia di Passaggio della Campana si è svolta ieri sera presso il “Ristorante Arcimboldo” a Brolio di Castiglion Fiorentino; nonostante le incerte condizioni metereologiche, che non hanno consentito lo svolgimento dell’evento nei termini programmati, in un clima sereno, con qualche spunto di commozione, Ernesto Gnerucci ha passato le redini del Club a Maurizio Menchetti. Classe 1955, nato a Montepulciano (Si) dovei si è diplomato nel celebre Liceo Scientifico “Poliziano” e residente da anni a Castiglion Fiorentino (Ar). Sposato con Gabriella ha due figlie, Chiara ed Agnese, entrambe studentesse universitarie. Nel 1982 si è laureato in Ingegneria Civile e Trasporti presso l’Università di Firenze. Dal 1983 ha esercitato la libera professione di Ingegnere collaborando con importanti realtà.

«Armonia e ordine, efficienza, concretezza e leadership, su questi principi e concetti intendo progettare e costruire il mio impegno di rappresentare il club durante il mandato di presidente nell’annata lionistica 2020/2021 – ha esordito nel suo ruolo Maurizio Marchetti – confidando nell’aiuto dei consiglieri e di tutti Soci del Club di cui intendo utilizzare al meglio ogni capacità e competenza personale con la finalità di continuare il percorso intrapreso dai miei predecessori, Ernesto Gnerucci per ultimo, che ha avuto come obiettivo sensibilizzare la vicinanza di tutti alle persone e al nostro territorio».

La duplice cerimonia, 56^ Charter Night e Passaggio della Campana, ha visto anche la presenza, tra gli altri, dei Past Presidenti della 7^ Circoscrizione e Zona Q, rispettivamente Lions Francesco Brami e Daniele Fabiani, del Sindaco del Comune di Cortona, del Sindaco e Vice Sindaco del Comune di Castiglion Fiorentino; è stata l’occasione di saluto e di ringraziamento da parte del Past President, Ernesto Gnerucci, che ha ricordato nell’occasione le tante attività svolte dal club, esprimendo la propria gratitudine ai Soci che hanno collaborato nella trascorsa annata “Quella trascorsa è stata annata difficile, particolare, indimenticabile; il nostro Club ha rapidamente cambiato il programma dei services per concentrarsi totalmente sulle due emergenze: quella Sanitaria (consegna di Ventilatori Polmonari e pulsossimetri) e quella alimentare (consegna di generi alimentari alle famiglie in difficoltà”

Il consiglio direttivo 2020-2021 sarà composto, oltre che dal Presidente Maurizio Menchetti, da Ernesto Gnerucci Segretario, Rino Calzolari – Tesoriere; Federico Poccetti – Cerimoniere e secondo vicepresidente; Primo vicepresidente Riccardo Rigutto; Donato Apollonio, Francesco Camorri, Gianpiero Chiavini, Filippo Consoli, Marco Gallinella, Giuliano Marchetti, Alessandro Maurilli, Paglicci Reattelli Ferdinando gli altri Consiglieri; Francesco Lucani, Referente LCIF di Club, e Mario Aimi Censore.

Nella presente annata il Club esprime due officer distrettuali: Ernesto Gnerucci, Componente L.C.I.F. – Estensione “Melvin Jones Fellow” e Gian Piero Chiavini, Coordinatore del progetto “I Lions in piazza”.