Maturità con ottimi risultati per gli studenti dell’IIS Signorelli

La Maturità 2020 si chiude con ottimi risultati e grande soddisfazione per gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luca Signorelli” di Cortona. L’IIS cortonese si conferma una eccellenza del territorio, con 6 classi di quinta, 124 maturati e una media di voto invidiabile. 16 gli alunni “maturati” con 100/100, di cui due con la lode. 20 alunni si sono posizionati nella fascia 90-90/100esimi, 30 nella fascia 80-89/100esimi, 26 nella fascia 70-79/100esimi e 28 nella fascia 60-69/100esimi. Eccellenze in tutti gli Istituti, dal Liceo Classico, al’IPSS, con le due lodi all’ITE.

“Un esame- ha detto la Preside Maria Beatrice Capecchi- che ha visto gli alunni vivere la maturità in maniera più personale, intima. E’ mancato il lavoro di gruppo, il ripetere insieme, ma non è mai venuto meno il sostegno dei docenti e mio personale. L’ aspetto positivo di questo studio personalizzato, è stato il maggior senso di responsabilità che ciascun alunno ha sentito e che il giorno degli esami si è concretizzato in una voglia di sostenere l’esame, dimostrare che c’era stato lavoro, impegno, studio, di rivedere i professori con cui non è mai mancata la vicinanza, nonostante la distanza.”

Emozione, tensione fra gli alunni per una Maturità decisamente “fuori dell’ordinario”, tra protocolli e sicurezza, con una Commissione interna, un Presidente esterno ed una prova unica, orale.

“Ho sentito costantemente i ragazzi- prosegue la Dirigente Capecchi- ho risposto ad ogni loro dubbio e loro hanno dimostrato, nell’ora di esame a disposizione, una serenità ed una responsabilità che non era scontata.”

“All’inizio del colloquio la mia bocca era sempre più asciutta- racconta Giulio Battaglini, VA ITE, 100/100 e lode- poi ho iniziato a guardare negli occhi i professori, i loro sguardi mi hanno rassicurato e mi sono tranquillizzato. Volevo che fossero fieri di me, insieme alla Dirigente, che ci è stata sempre vicina con occhio attento e vigile, e visto il risultato finale, penso proprio di esserci riuscito!”

“ Cinque anni fa entrai da quel portone verde- racconta Enrico Vignali, VA ITE, 100/100 e lode- pieno di paure e insicurezze che, nel tempo, si sono trasformate in valori e punti di forza che mi hanno permesso di diventare la persona che sono. Per questo devo esprimere un plauso davvero grande , in particolar modo, ai miei professori che hanno creduto in me sin dall’inizio!”

“L’ultimo anno è stato travolgente- dice Roberta Genga, IPSS -, il virus ci ha portato via un anno importante della nostra vita, la gita, i fatidici 100 giorni, gli incontri con i compagni per il ripasso generale ma non ci ha portato via l’emozione che si prova la notte prima degli esami. Una notte in cui non vedi l’ora di mostrare quanto vali ma allo stesso tempo di malinconia. Non c’è modo di tornare indietro, né tantomeno di rallentare il nostro cammino di crescita, possiamo solo portare nel cuore quelli che tutti chiamano “gli anni più belli della nostra vita!”.

Oggi, a meno di due mesi dal ritorno in aula, la scuola cortonese chiede, all’intera comunità, collaborazione e all’Amministrazione un concreto intervento di sostegno per garantire il diritto allo studio ed una riapertura in sicurezza ad una utenza che, solo all’IIS conta 670 alunni e che rappresenta una fonte di benessere economico e culturale per il territorio.