Lions Club Cortona Valdichiana Host: Riccardo Rigutto Presidente

Sarà Riccardo Rigutto il Presidente del Lions Club Cortona Valdichiana Host per l’annata lionistica 2021-2022. A eleggerlo l’assemblea del club che lo ha portato al passaggio della campana con il Past Presidente, Maurizio Menchetti. Nato a Trieste, studi classici, laureato in matematica presso l’Università di Perugia. Riccardo Rigutto, gà docente di matematica presso l’Istituto Angelo Vegni di Cortona e nei corsi Ifts. Responsabile del test center Ecdl, socio dell’Accademia Etrusca. Vicepresidente del Calcit Valdichiana. E’ sposato con Paola Mirri. «Sono orgoglioso di prendere in carico questa nuova annata lionistica che, in continuità con quella passata, sarà ancora all’insegna della nostra vicinanza al territorio, a partire proprio dalle persone che con la pandemia sono state segnate – ha detto il neo Presidente Rigutto nel suo intervento – cercheremo di proseguire l’egregio lavoro svolto dal passato consiglio per il quale ringrazio il Past Presidente Maurizio Menchetti, per averci guidato in un anno per niente facile dal punto di vista organizzativo». Due importanti incarichi inoltre sono stati confermati a livello distrettuale a due soci del Lions Club Cortona Valdichiana Host. Si tratta di Ernesto Gnerucci, Coordinatore per la 7^ Circoscrizione (Provincia di Arezzo) del Comitato Distrettuale che ha la mission di far conoscere la Fondazione dei Lions Clubs International (LCIF), promuovere le iniziative di raccolta fondi per sostenerla e Gian Piero Chiavini, Membro del Comitato Distrettuale “Lions in piazza” che ha la mission di far conoscere l’associazione, gli scopi, i services.

Il passaggio della campana è avvenuto domenica 11 luglio e per l’occasione il club cortonese ha organizzato un incontro che si è svolto nella Sala consiliare del Palazzo comunale di Cortona. “La scienza al tempo dell’ignoranza – da Galileo Galilei al Dott. Antony Fauci”, trasmesso anche in diretta streaming sui canali social del club, che ha visto la presenza di importanti figure nel campo della medicina, a partire dal dott. Pier Antonio Bacci, Past Presidente del Centro Studi del Lionismo, Distretto 108la Toscana. Insieme a lui altri due personaggi che hanno ricevuto nell’occasione il prestigioso riconoscimento “Melvin Jones Fellow”. La Prof.ssa Susanna Rosi, Neuroscienziata ed Accademica University of California, San Francisco, castiglionese, una affermata scienziata che fa onore al territorio operando in California presso la Universita’ di San Francisco (Department of Physical Therapy & Rehabilitation Science – Department of Neurological Surgery). L’altro riconoscimento è andato al Dott. Mario Aimi, noto Medico Cortonese, che ha svolto, tra l’altro, attività clinica ininterrottamente dal 1974 al 2008 nel Reparto di Medicina di Cortona ricoprendo gli incarichi di Direttore del Pronto Soccorso e medicina d’Urgenza e successivamente è stato Responsabile del Presidio Ospedaliero della Fratta; ha svolto inoltre per oltre 25 anni attività specialistica ambulatoriale di Diabetologia in Ospedale e nel Territorio. Presidente Accademia degli Arditi è Lion dal 1982. Una vita dedicata ai malati della Valdichiana, attivo partner nel servire le comunità a livello locale dando speranza e lasciando un segno nelle vite altrui attraverso attività di service umanitario.

Presieduto da Riccardo Rigutto, il Consiglio direttivo della annata lionistica 2021-2022 sarà inoltre composto da Maurizio Menchetti (Past Presidente e Coordinatore LCFI di Club), Francesco Lucani (II Vicepresidente), Ernesto Gnerucci (Segretario), Rino Calzolari (Tesoriere), Federico Poccetti (Cerimoniere), Mario Aimi (Censore) e dai consiglieri Donato Apollonio, Paolo Bruschetti, Daniele Fabiani, Giuliano Marchetti e Alessandro Maurilli Presidente del Comitato Comunicazione e Marketing.