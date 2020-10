Lions Club Cortona Valdichiana Host: il Governatore Busini in visita

Si è svolta domenica 11 ottobre l’annuale visita del Governatore al club. Un percorso che ha permesso a Marco Busini di conoscere alcuni dei monumenti ed opere che hanno visto protagonista il club in Cortona ed avendo ben presente il motto che definisce cosa vuol realizzare in questa annata lionistica 2020/2021

“LE NOSTRE STORIE PER UN NUOVO INIZIO”, “LE STORIE DEL NOSTRO CLUB”. Con questo motto si è svolta domenica 11 ottobre a Cortona la visita del Governatore del Lions Club Toscana che ha potuto conoscere da vicino il gruppo del Lions Club Cortona Valdichiana Host, uno dei più longevi della regione, costituito nel 1964. Una visita che ha permesso al Governatore di conoscere il territorio, iniziando con un omaggio al monumento che il club ha realizzato per onorare il Pittore GINO SEVERINI, uno dei più illustri pittori del novecento firmatario del manifesto del futurismo e socio onorario del nostro club. Per poi passare a due importanti opere in mosaico, alcune edicole della Via Crucis nella ritta di Santa Margherita ed il grandioso Mosaico sulla facciata posteriore della Chiesa di San Marco raffigurante l’evangelista con il Libro aperto, tutte opere in cui il club è intervenuto con restauri.

Il percorso è poi passato alla vista della monumentale Chiesa di San Francesco, con la guida del custode Padre Gabriel, che con sapienza francescana ha illustrato il monumento, progettato dal primo generale dell’ordine Fra Elia da Cortona, sia da un punto di vista architettonico, archetipo delle chiese francescane ed allineato sulla linea che unisce Assisi e Gerusalemme e sia nell’importanza delle opere d’arte custodite e soprattutto nelle importanti reliquie tra cui il frammento della Croce Santa, la tonaca ed il cuscino sudario di San Francesco e la tomba di Fra Elia.

La visita è continuata in piazza del comune dove recentemente il club ha restaurato l’orologio della torre comunale e una breve visita su alcuni dei vicoli della città per finire al MAEC. L’esposizione “DEL NUOVO INIZIO” per il club è stata presentata dal Presidente del Club Cortona Valdichiana Host, Maurizio MENCHETTI, che in sede di consiglio ha presentato il programma del club per la corrente annata che ha toccato tutti i principali temi lionistici ed ha permesso al Governatore Marco BUSINI, Al Presidente di Circoscrizione Donatella GRIFO, Al presidente di Zona Marco MAZZANTI, al Cerimoniere Distrettuale Raffaele GAMBASSI, al Segretario Distrettuale Corrado QUAGLIERINI, giudizi che onorano il nostro club.

Nel corso della visita sono stati premiati gli officer Ernesto Gnerucci, Giampiero Chiavini e Daniele Fabiani. L’evento è stato anche l’occasione per ufficializzare alla presenza del Governatore l’ingresso di un nuovo socio nel club, Francesco Santucci, rinomato e apprezzato musicista di fama nazionale.

La visita, dopo il tradizionale scambio di guidoncini tra il Presidente Menchetti ed il Governatore Busini, come tradizione del club con la consegna di un bonifico di 600 dollari destinati alla LCI Fondazione destinati a progetti per il contrasto alla fame nel mondo.