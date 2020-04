L’IIS Signorelli ringrazia i Carabinieri di Cortona

Ancor prima che arrivassero le comunicazioni del MIUR e dell’USR Toscana, l’IIS L.Signorelli si è attivato per far giungere ai propri alunni quei materiali che erano stati lasciati a scuola, nella speranza che il distacco fosse breve oltreché quei materiali come TABLET PC, WEBCAM, NOTEBOOK di ausilio per la didattica ordinaria, la didattica a distanza. Subito il personale docente, ata e collaboratori scolastici attraverso un lavoro lodevole si sono mobilitati per raccogliere il materiale e comunicare con le famiglie per conoscere le esigenze dei nostri alunni.

Il dirigente scolastico in accordo con il Sindaco, che si è sempre dimostrato disponibile alla collaborazione, ha chiesto sostegno e ai Carabinieri di Cortona, al Capitano Monica Dallari che ha manifestato subito un grande entusiasmo nel fare da tramite per aiutare i nostri alunni.

Il nostro capitano ha coinvolto il Capitano Andrea Caneschi, comandante della compagnia di Città della Pieve e il Maggiore Roberto Vergato, comandante della compagnia di Montepulciano ed insieme, nel giro di una sola giornata hanno raggiunto i nostri alunni di Castiglion del Lago, Tuoro, Passignano, Castiglion Fiorentino, Arezzo, Foiano della Chiana, Torrita di Siena e Montepulciano. A guidare i tour dei nostri carabinieri il maresciallo Claudio Calicchia.

In un momento, difficile come questo, in cui ci troviamo spesso, soli in casa, in un’atmosfera in cui si debbono prendere le distanze dagli altri e si è spesso soli a condividere anche decisioni è molto bello constatare la solidarietà di un’intera comunità che si adopera perché nonostante la non normalità tutto possa essere normale, una comunità in cui ciascuno per le proprie possibilità e competenze fa la sua parte. E’ questo quello che ci rende forti è proprio questo, non solo la capacità di adattamento ma la forza e la disponibilità di essere al servizio, di essere solidali con l’altro e sostenerci a vicenda. Questo è il messaggio che in chat il dirigente scolastico ha dato ai suoi alunni oltre ad averli spronati a fare ognuno la propria parte, a rimanere a casa e a continuare a dare il meglio di sé sempre perché convinti che tutto non solo andrà bene ma ci renderà più forti. Pertanto, tutti gli alunni rappresentanti di classe, che rappresentano l’intera utenza scolastica, insieme a tutto il personale scolastico, si uniscono con il dirigente scolastico ai ringraziamenti per la collaborazione dimostrata dai carabinieri di Cortona ed in particolare dal Capitano Monica Dallari che ci ha fatto sentire ancor più il senso di appartenenza alla nostra comunità. Senso di appartenenza che ci distingue come cortonesi e ancor più come italiani, popolo creativo e coraggioso che nella storia ha dimostrato di saper rialzare la testa in molte situazioni difficili e lo farà anche in questa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA BEATRICE CAPECCHI