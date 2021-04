Le iniziative dell’Amministrazione Comunale per il 25 Aprile a Cortona

In vista del 25 aprile, l’amministrazione comunale comunica il programma celebrativo del 76^ anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Alle ore 10 la celebrazione della messa nella chiesa di San Marco. Alle11 la deposizione di corone di alloro alle lapidi del palazzo comunale e al monumento ai Caduti. Saranno presenti il sindaco Luciano Meoni, il presidente del consiglio comunale Nicola Carini, il presidente Anpi Cortona Emanuele Rachini ed Ernesto Gnerucci, presidente Anarti Cortona.

In ottemperanza alle norme anti contagio non sono ammesse cerimonie pubbliche. L’amministrazione comunale ringrazia l’ufficio manutenzioni per gli interventi eseguiti nei cippi commemorativi del territorio al fine di valorizzarne il decoro in questa importante ricorrenza.