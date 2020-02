Istituto Vegni, iscrizioni in crescita

Dopo alcuni anni di sofferenza, dopo il periodo di raccolta delle iscrizione per il prossimo a.s., l’Istituto Vegni è riuscito ad intercettare la scelta di moltissime famiglie.

Ad oggi abbiamo raccolto 95 iscrizioni, numero notevolmente maggiore dello scorso a.s. (49) ma anche di due anni fa (61) e di tre anni fa (86).

Oltre a confermare gli indirizzi di IT Agrario e IP Alberghiero, dal prossimo anno, passando da tre a cinque classi, partiranno i nuovi indirizzi di IT Agrario Sportivo, IT Informatica e telecomunicazioni e IP Agrario.

Sappiamo anche che già nei prossimi giorni i numeri potrebbero ancora aumentare e anche nel periodo estivo. Ma al di là di quello che potrà accadere domani, oggi abbiamo la certezza che la nostra scuola c’è, viva e vegeta e questo è solo l’inizio di un lavoro che continueremo da subito.

Grazie a tutti per la fiducia nel Vegni.