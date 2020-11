Il Lions Club illumina di blu la Valdichiana per la Giornata Mondiale del Diabete

È di BLU il colore che sabato 14 novembre il “faro” del Cassero ha illuminato Castiglion Fiorentino per allertare la sua comunità, così come di blu la facciata del palazzo comunale di Cortona al pari della Porta Cortonese di Foiano della Chiana. È il blu che ha accompagnato l’ingresso delle nostre comunità in una nuova situazione di emergenza sanitaria. IL BLU SIMBOLO DEI MALATI DIABETICI, IL BLU SIMBOLO DELLE PERSONE AUTISTICHE, il BLU che sabato è diventato figurativamente il simbolo di tutte quelle persone malate che vivono nell’apprensione di vedersi ridurre le attenzioni mediche o come per tante persone anziane e bambini che da domani si vedranno con un amico in più dal nome “solitudine”.

«Come Lions Club Cortona Valdichiana Host abbiamo titolato questo anniversario della Giornata Mondiale del Diabete “NON DI SOLO COVID” perché purtroppo il Covid non arresta le altre malattie ed anzi ne aggrava per conseguenze ed esposizione come risulta che tra le persone più esposte a questo virus con conseguenze rilevanti ci sono anche i malati diabetici», spiega Maurizio Menchetti, presidente del Lions Club Cortona Valdichiana Host.

Il Lions Clubs International contro il diabete e contro il cancro infantile è impegnato a livello mondiale; nel nostro territorio, la VALDICHIANA, sono stati numerosi soci del Club, dei Lions Club Cortona Corito Clanis, Lucignano e Val d’esse, gli amici della Associazione Diabetici della Val di Chiana, rappresentata dal Presidente Maurizio Furlotti e della Confraternita della Misericordia di Castiglion Fiorentino rappresentata dalla Governatrice Paola Salvadori, unitamente ai rappresentanti, presenti in piazza, delle amministrazioni locali che hanno aderito al service con l’illuminazione di blu dei citati monumenti, Assessore Chiara Cappelletti (Castiglion Fiorentino), Sindaco Luciano Menoni (Cortona), Assessore Gabriele Corei (Foiano della Chiana), al Vice Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Marco Casucci, vice presidente del Consiglio Regionale, ha voluto dare il suo personale sostegno morale, hanno tutti assieme dato un messaggio di speranza alle nostre comunità e soprattutto alle persone malate.

Per i Lions, sempre presenti dove qualcuno ha bisogno di aiuto, sabato 14 novembre è stato in modo simbolico annunciando che presto saranno presenti con azioni materiali nel sostegno umanitario alle comunità rappresentate.