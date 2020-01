Il comune di Cortona e il comune di Reggio Emilia vincitori del bando «Sinergie» di Anci

Il progetto (S)Onde creative 2019-2020, fotografia emergente in Italia, di gemellaggio fra comuni, ottiene l’intero finanziamento che ammonta per un anno a 220mila euro.

Il vicesindaco e assessore alla cultura e al turismo del comune di Cortona, Francesco Attesti, ha incontrato il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, e lo staff tecnico e amministrativo coinvolto nel progetto.

Il comune di Cortona e il comune di Reggio Emilia, con il progetto (S)Onde creative 2019-2020, fotografia emergente in Italia, che ha ottenuto il finanziamento di 220mila euro per un anno di attività, sono tra i vincitori del bando «Sinergie» di Anci, dedicato al sostegno di progetti di gemellaggio fra comuni per lo sviluppo e la diffusione di interventi di innovazione sociale giovanile.

Ѐ stato questo l’esito della candidatura al bando nazionale di Anci, illustrato dai rappresentanti delle due municipalità nell’incontro che si è svolto giovedì 30 gennaio nella sede del comune emiliano.

Il comune di Cortona era rappresentato dal vicesindaco e assessore alla cultura, Francesco Attesti, delegato dal sindaco Luciano Meoni. L’esponente dell’amministrazione comunale della città etrusca ha incontrato il primo cittadino di Reggio Emilia, Luca Vecchi, le assessore a educazione e conoscenza, Raffaella Curioni, e alla cultura, Annalisa Rabitti, il direttore della biblioteca Panizzi, Giordano Gasparini, e lo staff coinvolto nel programma.

«L’assegnazione del bando Sinergie a Cortona e Reggio Emilia, riguardante un progetto di gemellaggio per lo sviluppo e la diffusione di interventi di innovazione sociale e giovanile – commenta Attesti – rappresenta una grande opportunità da cogliere e sviluppare per entrambe le città coinvolte. Infatti, è proprio grazie a queste azioni che le nuove generazioni potranno esprimere il proprio potenziale, in quanto la capacità artistica giovanile dovrebbe essere sempre più promossa e valorizzata. Cortona potrà certamente trarre giovamento da progetti di questo tipo, collegandosi con partners prestigiosi e attenti alla promozione culturale».

Il progetto di gemellaggio (S)Onde Creative 2019-2020, fotografia emergente in Italia, con azioni di formazione, produzione e mobilità degli artisti under 35, intende capitalizzare l’esistente, puntando sulle diversità e sulle similitudini delle due città, accomunate dalla volontà di accrescere la loro dimensione internazionale e di fornire spazi di creazione e di visibilità, in Italia e all’estero, agli artisti emergenti.

«Il comune di Reggio Emilia – afferma il sindaco, Luca Vecchi – da tempo investe in creatività e cultura come settori strategici per lo sviluppo urbano, la crescita economica e la qualità della vita dei cittadini. Alla base di questa scelta, vi è la convinzione che la creatività e la cultura siano l’elemento fondante dell’approccio all’innovazione di Reggio Emilia, e che pertanto occorra favorire e sostenere gli artisti emergenti e le professioni creative in una prospettiva di network locale, nazionale e internazionale».

Con questo progetto saranno, dunque, attivate sinergie tra le due città già durante le giornate inaugurali di Fotografia europea (17-19 aprile) e si trasferirà l’esperienza di Giovane fotografia italiana, promossa dal comune di Reggio Emilia, in un nuovo progetto del festival Cortona on the move, dedicato a sostenere le produzioni inedite di artisti esordienti che lavorano con l’immagine e la fotografia nelle contaminazioni con video, cinema, performance e produzione transmediale.