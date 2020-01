I ragazzi dell’IIS Signorelli, una marcia in più!

Perfetti Peter Pan, sul palcoscenico della VI edizione di “Notte Nazionale del Liceo Classico”, gli studenti dell’Istituto Superiore Signorelli di Cortona, nella vita quotidiana, hanno grinta e voglia di “diventare grandi”!

“Giovani entusiasti e competenti!” così parla dei “suoi ragazzi” la Preside dell’istituto Signorelli, Maria Beatrice Capecchi che insieme al suo staff di docenti e personale ATA si “prende cura” della formazione e della “felicità” delle nuove generazioni del nostro territorio che scelgono l’ISS per i loro studi superiori. .

“Una offerta educativa- dice la Preside Capecchi- che non lascia indietro nessuno, che forma cittadini del mondo, sicuri di sé, rispettosi dell’altro, capaci di condividere, con le idee chiare circa eventuali scelte future e le competenze per affrontarle.”

Negli edifici storici che ospitano il Liceo Classico, il Liceo Artistico, l’Istituto Tecnico Economico e L’Istituto Professionale per i Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, i nostri ragazzi “crescono”.

La pluralità di offerta a disposizione apre loro le porte all’ Università, così come al lavoro immediato.

Competenze informatiche e competenze linguistiche certificate, alternanza scuola-lavoro, viaggi, stages, Erasmus, riempiono il loro bagaglio formativo, diventando strumenti e occasione per fare esperienza del mondo al di fuori delle mura scolastiche…e di spazio ancora ce n’è! Quello per i loro sogni e le loro attitudini. Da mettere in campo e condividere, per esempio, sul palcoscenico di “Notte a teatro”, di “Pinocchio o “Peter Pan”.

“Occasioni per esprimere l’altro che è in ognuno di noi- ci spiega la Preside Maria Beatrice Capecchi- momenti preziosi di coesione, per promuovere relazioni trasversali tra gli studenti, farli sentire a casa e avvicinare docenti, alunni e personale ATA in attività extracurricolari.”

In una società che parla di rapporti “evaporati”, di insicurezza tra i giovani, “… dove il tempo mangia la possibilità di ascoltare- sottolinea Capecchi- e le notizie che passano attraverso i mezzi di informazione e sui social hanno sempre il segno negativo della violenza, da quella del linguaggio a quella di genere, tra i popoli, abbiamo deciso, insieme ai miei docenti, di portare, all’interno dell’anno scolastico, occasioni d’incontro con personaggi “positivi” che possano trasmettere valori di pace amicizia, tolleranza, vivere onesto.”

“L’idea è quella di creare un Premio- prosegue la Preside Capecchi- per celebrare il personaggio “positivo” dell’anno nel gradimento degli studenti.”

Ad aprire questa serie di incontri, l’attore Mirko Frezza che, a dicembre scorso, dopo la proiezione del film “Il più grande sogno” ha raccontato ai ragazzi del Signorelli la sua storia personale di “malavita” diventata “buona vita” e li ha portati a riflettere sui valori veri dell’esistenza che offre sempre una possibilità di riscatto. E’ toccato, poi, al Professor Massimo Paganelli, in occasione di “Notte dei Licei”, introdurre i ragazzi dell’ISS al tema della “felicità” in un incontro che ha visto gli studenti parte attiva del dibattito.

“Questa forma di lavoro con i ragazzi- ci spiega la Dirigente Capecchi- li aiuta ad aprirsi e a condividere il loro vissuto, dà slancio al loro impegno scolastico e nel sociale . Nel corso dell’anno ospiteremo altri personaggi, altre storie che sicuramente lasceranno un’impronta e che, a volerli mettere insieme, in una disciplina sarebbe l’Educazione alla Convivenza!”