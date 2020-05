I Lions donano 16 quintali di generi alimentari

Il Club Cortonese ha partecipato, unitamente ad altri 10 Lions Club, al Service della 7^ Circoscrizione “Emergenza Coronavirus”; con i fondi raccolti nei mesi di marzo ed aprile sono state trovate risorse per acquistare un ventilatore polmonare che verrà consegnato all’Ospedale di Arezzo nel mese di giugno ed effettuare una donazione all’ Associazione Banco Alimentare della Toscana ODV, la base della piramide di aiuti fondamentali per chi è in difficoltà.

Grazie all’intervento di tale benemerita Associazione è stato possibile recapitare in Valdichiana, unitamente ai Lions Club Lucignano/Valdesse e Cortona Corito Clanis oltre 3 tonnellate di generi alimentari (latte, alimenti per bimbi, caffè, olio d’oliva, pasta, panini al latte, colombe e biscotti, sughi pronti, etc..) per andare incontro alle esigenze delle famiglie indigenti del territorio e per tentare di fronteggiare l’insorgere di nuove povertà. Questo, in sintesi, il piano di consegna e distribuzione:

– Comunità di Castiglion Fiorentino:

In Piazza Garibaldi, sotto l’obelisco all’eroe che e’ uno dei simboli della citta’, alla presenza degli Assessori Stefania Franceschini e Chiara Cappeletti, sono stati consegnati circa 6 q.li di viveri per i Servizi Sociali del Comune; alla consegna erano presenti anche i responsabili del Banco Alimentare per Castiglioni Danilo Nucci e Vinicio Aretini.

L’asssessore Franceschini a nome del comune ha ringraziato il nostro Lions Club, (presente con il Presidente Ernesto Gnerucci il V.P Maurizio Menchetti e il Presidente di Zona Daniele Fabiani), per aver risposto con responsabilita’ ad un appello che Lei stessa aveva rivolto ad nostro Club in un momento in cui queste donazioni umanitarie sono preziose per alleviare tante difficolta’ nella comunita’ castiglionese.

– Comunita’ di Foiano della Chiana

Nei prossimi giorni verranno consegnati all’Avis di Foiano della Chiana circa 3 q.li di generi alimentari per la successiva distribuzione tra le famiglie più bisognose; unitamente al LC Lucignano, nella Val d’esse nei prossimi giorni verranno distribuiti circa 1.150 kg di generi alimentari;

– Comunita’ di Cortona

I Centri Caritas di Cortona e Terontola hanno ricevuto circa 7 q.li di viveri; i medesimi provvederanno ad una attenta distribuzione nelle rispettive zone di competenza, alle famiglie in difficoltà. La consegna e’ avventa con una semplice ma sentita cerimonia di “consegna” dei viveri alla Comunità cortonese; erano presenti Don Luca Lazzari per la Caritas del Duomo, Stefano Zucchini per la Caritas di Terontola e diversi collaboratori, Luciano Burroni ed altri volontari della Caritas di Cortona, il Sindaco del Comune di Cortona, Luciano Meoni, il Presidente di Zona “Q”, Daniele Fabiani, Presidenti e Soci dei due Lions Club Cortonesi, Cortona Valdichiana Host e Cortona Corito Clanis.

Dopo un breve indirizzo di saluto dei Presidenti Ernesto Gnerucci e Rita Novelli, che hanno sinteticamente esposto l’attività svolta dei due Club durante la fase acuta dell’emergenza, il Sindaco Meoni ha espresso, a nome della comunità Cortonese, il ringraziamento per la donazione di generi alimentari effettuata dai due Lions Club nella data odierna (circa 1.350 kg), per la preziosa collaborazione degli enti caritatevoli operanti nel Comune, per tutti coloro che si sono adoperati con ogni forma di supporto per superare questa imprevedibile emergenza, sia sanitaria che economica, per la generosità e l’aiuto concreto della comunità cortonese, supporto fondamentale per l’Amministrazione comunale.

Nell’intervento di chiusura il Presidente Gnerucci ha rivolto un ringraziamento speciale alla Direttrice del Banco Alimentare della Toscana, Dr.ssa Lavinia Giugni, che ha ben coordinato la fase di preparazione e ritiro dei generi alimentari, il Titolare della LOGISTICA ITC Srl di Marciano della Chiana, Michele Mosconi, che ha messo a disposizione dei tre Club il personale, i mezzi, lo stoccaggio temporaneo delle pedane con 484 tra scatoloni e pacchi di beni alimentari, i Lions della 7 ^ Circoscrizione che hanno reso possibile il service.