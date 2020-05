Fondazione Settembrini: contributo all’Ospedale San Donato

Si susseguono i gesti di generosità in favore delle strutture ospedaliere impegnate a fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Tra le varie donazioni effettuate, si segnala quella dell’avvocato Nicodemo Settembrini, il quale, come presidente della omonima fondazione e come cittadino onorario del comune di Cortona, ha donato 10.000 a favore del dipartimento malattie infettive dell’ospedale S. Donato di Arezzo, diretto dal dottor Danilo Tacconi.

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, si congratula con l’avvocato Settembrini per il contributo offerto alla nostra sanità.