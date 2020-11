Foiano, estensione del “porta a porta” a tutto il territorio

Come già precedentemente annunciato, partirà a gennaio 2021 la raccolta rifiuti con sistema domiciliare “Porta a porta” in tutto il territorio di Foiano.

Sono arrivate o stanno arrivando proprio in questi giorni a tutte le utenze domestiche le lettere in cui il gestore dei rifiuti Sei Toscana e il Comune di Foiano comunicano le modalità di attuazione del nuovo servizio di raccolta differenziata.

Attualmente il sistema “Porta a Porta” serve le zone di Foiano centro, Via di Arezzo (in parte), Via Castellare, Viale Umberto I° e l’intera frazione di Pozzo. A partire dal giorno 11 Gennaio 2021 il servizio sarà esteso a tutto il territorio.

Questo vuol dire che da lunedì 11 Gennaio 2021 sarà obbligatorio effettuare la raccolta porta a porta con giorni ed orari stabiliti per il conferimento del rifiuto fuori casa. Gradualmente, a partire dalla data di attivazione verranno dismessi tutti i bidoni delle varie frazioni organiche e inorganiche sparsi nel territorio.

Il primo step del nuovo progetto “Porta a Porta” sarà quello di ritirare il kit composto dai sacchi (fornitura per un anno) e dal materiale informativo.

Dal 20 Novembre fino al 30 Dicembre, nei giorni e orari stabiliti e consultabili nel sito internet e nei canali social del comune di Foiano, sarà possibile ritirare il kit presso il Centro di Raccolta. Sarà possibile inoltre ritirare il materiale anche per famigliari, amici, vicini di casa. Per le utenze non domestiche (esercizi commerciali, aziende ecc.) gli incaricati di Sei Toscana passeranno personalmente per organizzare i ritiri.

«Un progetto importante», dichiara l’assessore all’ambiente di Foiano Jacopo Franci, «che porterà un grande cambiamento. Ci vorrà l’aiuto di tutti perché tutto funzioni ma i risultati come abbiamo visto negli altri Comuni dove il progetto è già a regime sono inequivocabili sia a livello ambientale che economico. Non potendo fare assemblee pubbliche, causa la purtroppo ben nota situazione sanitaria, utilizzeremo i canali social e internet del Comune per fare le necessarie comunicazioni. Stiamo inoltre preparando dei video per spiegare nel dettaglio la nuova modalità di raccolta rifiuti. Nel frattempo è importante che i cittadini nel mese di Novembre e Dicembre vadano a ritirare il Kit con il materiale, È questo il primo passo fondamentale per arrivare pronti a Gennaio»