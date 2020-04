Cortona sanifica paesi e frazioni; privato collabora a titolo gratuito

Il comune di Cortona, d’intesa con Sei Toscana, prosegue i lavori di sanificazione delle aree pubbliche del territorio. Anche i paesi e le frazioni sono monitorate, con impegno, dall’amministrazione comunale, il cui obiettivo è di garantire questo servizio in tutte le località del comprensorio.

Dopo gli interventi compiuti nelle strade di Cortona e di Camucia, gli incaricati hanno operato nel centro abitato di Mercatale, rispondendo così, con sollecitudine, alle richieste formulate dai residenti.

Gli addetti al servizio hanno provveduto allo spazzamento e al lavaggio delle varie zone utilizzando un’apposita miscela detergente, la stessa adoperata anche altrove.

Le opere di sanificazione seguono, pertanto, il piano di interventi previsto dal comune e continueranno con regolarità anche durante la prossima settimana.

Accanto al lavoro svolto dal personale tecnico di Sei Toscana, va segnalato quello eseguito dalla ditta Ecosat srl della famiglia Mezzetti, i cui operatori hanno igienizzato il centro abitato di Terontola a titolo gratuito.

Il sindaco Luciano Meoni, l’assessore all’ambiente Paolo Rossi e l’amministrazione comunale di Cortona ringraziano pubblicamente i proprietari della ditta per la sensibilità dimostrata in favore della collettività.

Il comune di Cortona precisa, inoltre, che in occasione delle festività pasquali, come già comunicato da Sei Toscana, e con particolare riferimento a lunedì 13 aprile, i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Lunedì 13 aprile non sarà attivo il numero verde 800127484. Confidando nella collaborazione dei cittadini, si raccomanda il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti.