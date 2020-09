Cortona, l’Amministrazione già al lavoro sugli eventi di Natale

Dopo gli ottimi risultati economici ottenuti nei mesi estivi di luglio ed agosto, un successo non scontato considerando l’emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale di Cortona è al lavoro per organizzare gli eventi del periodo invernale e sopratutto il Natale.

Il cartellone natalizio sarà quest’anno pianificato grazie ad una sinergia tra pubblico e privato, coinvolgendo inoltre le associazioni e le Pro Loco del territorio.

Al centro di questo periodo, che quest’anno vedrà un avvio anticipato a fine novembre, ci saranno i mercatini dislocati nelle piazze della città, la Casa di Babbo Natale e numerosi eventi collaterali; uno fra tutti, l’appuntamento che l’anno scorso ha avuto un grande successo: la neve artificiale che imbiancherà il cuore della città etrusca.

In aggiunta, sarà allestita una pista di ghiaccio vero, non sintetico, e saranno programmati spettacoli di alto livello. Prevista anche l’installazione di particolari luminarie che andranno ad illuminare Cortona. Le novità in cartellone saranno molte e riguarderanno anche eventi culturali e commerciali.

Sarà Natale ovviamente anche nelle frazioni, dove saranno organizzati eventi specifici. A Pietraia come da tradizione, ci sarà il Presepe Vivente.

L’impegno di spesa per il Natale 2020 sarà importante, ma l’Amministrazione Comunale è certa che l’evento porterà riscontro economico alle attività del territorio, permettendo il rilancio del tessuto commerciale.

A breve l’Amministrazione incontrerà associazioni e Pro Loco per iniziare a tracciare il quadro di quello che sarà il periodo natalizio a Cortona, in programma da fine novembre al 6 gennaio 2021.