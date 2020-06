Convocata la Conferenza dei Sindaci in tema di sanità

E’ stata convocata per il 23 giugno p.v. la conferenza dei sindaci della Valdichiana per tornare ad affrontare la questione dell’ulteriore potenziamento dell’Ospedale Santa Margherita – La Fratta, superata la fase acuta dell’emergenza sanitaria. La conferenza dei sindaci incontrerà il Dg della Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso per chiedere un rafforzamento del presidio di vallata.

“Auspico che il percorso di potenziamento possa proseguire – dichiara Luciano Meoni, Presidente della conferenza dei sindaci –Ringrazio la Asl per le promesse mantenute rispetto all’ampliamento e rafforzamento del pronto soccorso, che adesso è una struttura più fruibile dagli utenti. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di criticità sanitarie nel nostro territorio in questo periodo di emergenza Covid; affronteremo e cercheremo di risolvere tali problematiche nel corso della riunione. L’unione fa la forza e lo sviluppo dell’Ospedale Santa Margherita è fondamentale per l’intero territorio”.

I sindaci ripongono fiducia nel Dott. D’Urso e nella Dr.ssa Anna Beltrano, responsabile di zona, che già hanno reso possibile l’ampliamento del Pronto Soccorso.