Centoia solidale contro il Covid-19

In questo difficile momento di pandemia Centoia, piccola frazione del comune di Cortona, ha deciso di fare la sua parte.

La pro loco, che con il presidente Cristina del Novanta ha da tempo scelto la via della solidarietà, ha donato 500 euro e ha chiamato i centoiesi a partecipare ad una raccolta fondi per l’acquisto di mascherine, guanti e disinfettanti. Parte del materiale sanitario è stato consegnato al sindaco di Cortona, il resto sarà destinato direttamente agli operatori sanitari domiciliari del nostro territorio.

Un piccolo grande gesto per aiutare i nostri medici, infermieri e volontari che lavorano per superare una crisi sanitaria senza precedenti, con la speranza che si possa tornare presto anche alle tante attività di aggregazione e ricreative che in questi anni la pro loco di Centoia ha promosso.