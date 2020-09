Castiglion Fiorentino, in aumento la percentuale di raccolta differenziata

67,02 % di raccolta differenziata a luglio 2020 che attestato un +5 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un ottimo dato che però non è il solo. Infatti, a fronte dell’aumento della percentuale di rifiuto differenziato (che come quantitativo assoluto rimane invariato) si ha un calo importante del rifiuto indifferenziato del -18,4%. Questo davvero ci rincuora, perché indica che il lavoro che viene fatto sia dall’Amministrazione che dai cittadini sta restituendo risultati positivi. Un maggior investimento nei controlli (6 fototrappole dislocate su tutto il territorio) ha sicuramente contribuito al minor numero di abbandoni (32 abbandoni a fronte di 54 dell’anno precedente) e conseguentemente all’incremento dei corretti conferimenti dei rifiuti ingombranti (all’isola ecologica oppure tramite prenotazione al numero verde) che segna un +85%. Dati, quindi, confortanti anche dal punto di vista economico. Sì perché se durante il lockdown la produttività aveva fatto segnare un picco del – 20 % di produttività rispetto allo scorso anno, a luglio si evidenzia che la produzione dei rifiuti totali è diminuita dell’8,8 %. Pertanto il dato di luglio indica senza dubbia una certa ripresa delle attività del territorio. “Dopo il blocco emergenziale dovuto dalla pandemia da Covid-19, l’intento dell’amministrazione comunale è quello di avere un controllo accurato di tutto il servizio e della raccolta gestita da Sei Toscana ma anche il monitoraggio del conferimento da parte dei cittadini ai quali va un doveroso ringraziamento per la sensibilizzazione che hanno dimostrato attraverso azioni corrette e rispettose per l’ambiente” conclude l’assessore all’ambiente, Francesca Sebastiani.