Calcit, il bilancio del 2019 e gli obiettivi del nuovo anno

Su convocazione del presidente Giovanni Castellani si è riunito il 10 Gennaio il C.d.A del CALCIT Valdichiana, il cassiere Morini Angelo ha illustrato i conti dell’anno appena trascorso e le cifre raccolte nei 5 comuni, circa 50 mila euro sono entrate nelle casse somma che non si distanzia dal 2018 e ci ha permesso di garantire oltre il Servizio Scudo anche le due Borse di Studio, (tossicità dei medicinali usati in cardiologia) e la Psicologa oncologa, servizi nuovi e utilizzati dalla popolazione. Tra le voci che continuano a diminuire ci sono le offerte alla memoria e quest’anno per la prima volta anche al 5x 1000 ha visto una piccola diminuzione, compensate dai maggiori incassi venuti d attività nuove o meglio organizzate. Per il 2020 abbiamo messo in cantiere diverse manifestazioni e anche ipotesi di impegni per nuove apparecchiature se come sembra l’Ospedale S. Margherita ritrova un minimo di autonomia e non più legato a Nottola. Come C.di A. abbiamo apprezzato il lavoro della Conferenza dei Sindaci e la disponibilità del D.G. Antonio D’Urso pronto ad avvalorare le richieste della popolazione locale, anche lo spostamento della Dott/ssa Anna Beltrano all’ospedale rafforza la nostra fiducia per il cambiamento .

In attesa degli sviluppi che ci auguriamo avvengano quanto prima abbiamo messo subito in cantiere incontri con i 5 sindaci per promuovere iniziative insieme volte a raccogliere fondi. Il primo incontro avverrà con il sindaco Luciano Meoni presidente della Conferenza dei Sindaci Sabato 18 Gennaio,seguiranno subito gli altri.

La prima iniziativa pubblica invece è programmate per Sabato 25 Gennaio 2020 ore 18 presso la Basilica di Santa Margherita a Cortona verrà celebrata una Santa Messa a ricordo e alla memoria dei defunti per i quali durante l’anno 2020 è pervenuta a questa associazione una donazione economica.

L’iniziativa oltre che un momento di preghiera vuole essere anche un incontro per conoscere amici e parenti che nel momento del dolore hanno pensato al Calcit Valdichiana come destinatario dell’offerta. Tutta la cittadinanza è invitata

Officierà la S.Messa S.E. Monsignor Italo Castellani