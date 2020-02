Arrivati gli studenti americani al college Santa Chiara Study Centre

In pieno svolgimento l’anno accademico del college americano Santa Chiara Study Centre.

Da qualche giorno sono presenti 33 ragazzi e alcuni professori provenienti dalla Texas A&M University che concentreranno i loro studi su architettura e storia dell’arte. Nei giorni scorsi il sindaco Agnelli e l’assessore alla Cultura Lachi li hanno ricevuti in comune per il consueto benvenuto. Si rinnova, così, l’amicizia tra la Città di Castiglion Fiorentino e gli studenti americani e non solo che decidono d’imparare la storia castiglionese e italiana ammirandola dal vivo.

“Con la bella stagione riprendono le attività del college americano che a Castiglion Fiorentino sono anche sinonimo dell’arrivo della bella stagione. Anche se alloggiano fuori dalle mura cittadine per noi gli studenti americani insieme ai loro professori è come se fossero dentro il paese, parte integrante di esso. Negli oltre 30 anni di attività del college americano e quindi di amicizia tra i due popoli sono transitati da Castiglion Fiorentino circa 11 mila studenti. Benvenuti a Castiglion Fiorentino amici americani!” conclude il sindaco Mario Agnelli.