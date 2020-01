All’Istituto Signorelli i neo-diplomati sono già Operatori Socio-Sanitari

Venerdì 24 gennaio, presso la Sala del Consiglio Comunale, alle ore 10.30, verranno consegnati i primi diplomi di Operatore Socio Sanitario, conseguiti dagli studenti del Professionale Socio Sanitario al termine della prima fase di sperimentazione tra scuola e ASL Toscana Sud-Est.

Si tratta di una sperimentazione della durata triennale che permette agli alunni dell’istituto professionale socio sanitario di poter conseguire subito dopo il diploma di stato, il diploma di operatore socio sanitario.

I nostri alunni hanno potuto usufruire di un percorso interno al proprio programma di studi, svolgendo ore di alternanza scuola lavoro nelle RSA o nelle ASL e lezioni mirate in collaborazione della ASL Toscana Sud-Est. Si sono preparati per sostenere l’esame svoltosi presso i locali dell’ ASL ad Arezzo lo scorso dicembre, alla presenza di dirigenti ASL, docenti dei professionali socio sanitari della provincia di Arezzo ed un dirigente scolastico come presidente di commissione. Gli alunni hanno svolto prove scritte, orali e pratiche.

Per la prima volta, il diploma di OSS viene conseguito con un percorso interno all’istituto professionale, permettendo così di abbreviare i tempi e soprattutto abbattere i costi poiché nel percorso ancora vigente si tratta di corsi di 500 o 1000 ore con un costo superiore ad un migliaio di euro. La preparazione degli alunni è superiore in quanto tutti i programmi sono visionati da una stretta collaborazione tra ASL e scuola che è stata fin ora ottima. Gli alunni frequentanti hanno tutto gratuito poiché il percorso si svolge all’interno de regolare programma di studi, hanno un maggiore orario di alternanza che consente loro di acquisire maggiori competenze nello svolgimento del loro lavoro futuro.

Otto alunni dell’Istituto G. Severini, che è parte dell’IIS L. Signorelli hanno conseguito il diploma OSS con grande successo, quattro di essi hanno raggiunto il punteggio massimo (100) e gli altri ci sono andati molto vicino. Già i nostri alunni, a poco più di un mese dagli esami stanno lavorando nelle RSA e ricevono i complimenti di chi lavora in quelle strutture.

Grande soddisfazione quindi per gli alunni, ma anche per tutto l’istituto che offre con il Professionale Socio Sanitario la possibilità al proprio territorio di usufruire di personale altamente qualificato.