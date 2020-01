A Castiglion Fiorentino concorso per 1 agente della Polizia Municipale

È pubblicato sul sito del comune, www.comune.castiglionfiorentino.ar.it, fino al 16 Febbraio 2020, data entro la quale devono pervenire le domande di partecipazione, l’avviso di concorso pubblico per esami per assunzione a tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di Polizia Municipale categoria C.

I requisiti principali sono la cittadinanza italiana, la maggiore età, l’idoneità specifica per le funzioni afferenti al profilo professionale da ricoprire, consistente nella mancanza di patologie che possano compromettere l’espletamento dei compiti di istituto; la titolarità di patenti A e B. Assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, ovvero non essere contrari al porto o all’uso delle armi.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Castiglion Fiorentino, Piazza del Municipio 12 – 52043 Castiglion Fiorentino (AR) e pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 16/02/2020; con una delle seguenti modalità:spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano, esclusivamente presso l’ufficio protocollo del comune, che ne rilascerà apposita ricevuta entro e non oltre le ore 12.00 del 16/02/2020, a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.castiglionfiorentino@legalmail.it.

Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno rivolgersi:

– ALL’UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE: telefono 0575/656426-0575/656427, indirizzo e-mail: responsabile.finanziario@comune.castiglionfiorentino.ar.it