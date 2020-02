12 mila euro per il Percorso Pediatrico di Nottola raccolti con “La divina commediola” di Giobbe Covatta

Trecento persone hanno assistito allo spettacolo di beneficenza con Giobbe Covatta al teatro di Montepulciano domenica scorsa.

Una serata dedicata, attraverso i toni ironici ma impegnati di un comico, scrittore, umorista come Covatta, alla tutela dei diritti dei minori. L’evento ha consentito di raccogliere circa 12.000 euro, grazie al raddoppio dei proventi ad opera della Fondazione Mediolanum onlus.

I fondi saranno utilizzati per la realizzazione del Percorso Pediatrico dell’ospedale di Nottola. L’iniziativa è nata dalla sinergia tra l’associazione “Cuore di bimbo” e l’Asl Toscana sud est, trovando subito il supporto di numerosi soggetti e realtà del territorio come il Comune di Montepulciano, Fabio Petrini, Omar Pellegrini di Microgomme, il Consorzio Vino Nobile, la Fondazione Cantiere e le Strade del Vino.

Tutti i Pronto Soccorso toscani devono, infatti, essere attrezzati per garantire la continuità dell’assistenza pediatrica in rete attraverso una prima risposta qualificata, assicurando l’accesso riservato a cure tempestive ed appropriate per i bambini, attraverso aree dedicate e con attrezzature mediche e d’assistenza, spazi ludici e di soggiorno, così come previsto dalla legge 84/2015.

A questo proposito, sono in dirittura di arrivo i lavori (primo stralcio) del nuovo Pronto Soccorso di Nottola, che sarà inaugurato il prossimo 3 marzo. Un momento molto atteso dalla cittadinanza e dagli operatori sanitari, come dimostrato dalla grande partecipazione all’evento di domenica scorsa.

La Sud Est ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la serata e il risultato conseguito.