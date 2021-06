1000 Miglia e Colonna della Libertà, un weekend intenso per la “ripartenza”

Un lungo fine settimana di eventi e di grande partecipazione, a Cortona si sono susseguite la 1000 Miglia e la Colonna della Libertà, due eventi che hanno portato grande pubblico contribuendo a contrassegnare questo fine settimana come quello della ripartenza turistica.

Soddisfatta l’Amministrazione comunale per il successo delle due manifestazioni e anche per il clima di ottimismo che si è venuto a creare grazie a questo incrocio di appuntamenti. Inizialmente infatti la Colonna della Libertà si sarebbe dovuta tenere in occasione del 25 aprile, ma la situazione di emergenza pandemica hanno costretto al rinvio. Tutto lo staff della rievocazione storica ha deciso di godersi la corsa delle auto d’epoca ed ha quindi anticipato la presenza nelle strutture ricettive cortonesi già al venerdì. Il risultato è stato quello di dare una ulteriore spinta alle presenze di visitatori nel territori cortonese: «Ringraziamo tutti coloro che hanno consentito una perfetta riuscita di questi due appuntamenti – ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni – penso in particolare alla Polizia municipale, a tutta la macchina amministrativa, come ai volontari e alle forze dell’ordine che hanno seguito l’andamento degli appuntamenti garantendo la sicurezza. Un ringraziamento anche a tutti i residenti a cui abbiamo richiesto dei sacrifici in termini di parcheggi e viabilità – prosegue il primo cittadino – possiamo dire che ciascuno ha fatto la propria parte per Cortona. La nostra città ha avuto una grande visibilità mediatica e questo ci spinge ad essere ottimisti per il prosieguo della stagione turistica».

Ai due super appuntamenti si è unita anche la parentesi del «Tour de Fans» di Radio Deejay con Linus e Nicola Savino che hanno dedicato a Cortona la trasmissione di venerdì mattina di «Deejay chiama Italia». Durante il weekend sono stati programmati anche gli eventi della Montagna Cortonese, con un nuovo appuntamento trekking e con il concerto al castello di Poggioni della Cor Orchestra. La settimana che si apre verrà presentata la prossima edizione della Cortonantiquaria, mentre venerdì prossimo sarà inaugurata la mostra al Maec per le celebrazioni dantesche.