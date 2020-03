Cortona, senegalese fermato e denunciato nei pressi di un supermercato

Controlli del territorio da parte della polizia locale di Cortona. Il personale in servizio è impegnato in un continuo monitoraggio del comprensorio per garantire il rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia di coronavirus.

Durante i controlli nella zona di Camucia, gli agenti hanno individuato e fermato un cittadino di origine senegalese nei pressi di un supermercato.

L’uomo non ha saputo motivare la sua presenza nel comune, né aveva con sé l’apposito modulo di autocertificazione per giustificare gli spostamenti.

Gli agenti lo hanno, quindi, denunciato, costringendolo al rientro in un comune della provincia di Firenze, dove il senegalese ha la propria residenza.