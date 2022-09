Truffle Week a Bagno di Romagna

Il consorzio ’Natura e Natura’ e Confcommercio Cesenate hanno presentato nella sala convegni del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico la prima edizione di ’Truffle Week’, una kermesse pensata per dare alla Valle del Savio un appuntamento internazionale in grado di richiamare in questo territorio dell’entroterra romagnolo nuovi flussi turistici. L’appuntamento è fissato a Bagno di Romagna dal 14 al 23 ottobre, per una manifestazione dedicata al tartufo e alla gastronomia, con l’ambizione di avere anche un certo spessore culturale.

Alla presentazione di ’Truffle Week’ anche il Presidente dell’Accademia del Tartufo, l’aretino Stefano Sandrucci, che nel suo intervento ha sottolineato: «Organizzare la Truffle Week è prima di tutto un’operazione culturale. Ogni volta che promuoviamo un prodotto fatto in Italia facciamo un’operazione culturale. In questo caso parliamo del rapporto tra il cane e il tartufo, tra il cane e l’uomo, la presenza del bosco. Il tartufo è un vettore per la promozione della denominazione di origine. Ricordiamoci poi che dovremmo parlare di tartufi, il tartufo in Italia è disponibile tutto l’anno. Il nostro compito è quello di valorizzarlo, unico modo per difenderlo dai surrogati, purtroppo molto diffusi e dannosi, da tutti i punti di vista».

A Bagno di Romagna dal 14 al 23 ottobre non ci saranno solo eventi di intrattenimento come mostre, arte, musica e spettacolo ma anche confronti, showcooking, masterclass e tanto gusto (tutti gli appuntamenti su www.truffleweek.com). L’ambizione dell’evento è quello di divenire una vetrina dell’alta gastronomia e delle eccellenze italiane, sfruttando anche il vicino aeroporto di Forlì e collegare la visita alle altre attrattive romagnole.

di Claudio Zeni