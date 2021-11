Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Il cavaliere del leone

di Chretiéne de Troyes, Edizioni dell’Orso (€ 30.00)

Per niente al mondo

di Ken Follet, Mondadori (€ 27.00)

Ero l’uomo ragno

di Walter Zenga, Cairo Editore (€ 17.00)

Una sirena a settembre

di Maurizio De Giovanni, Einaudi (€ 18.50)

Pause energetiche

di Laurence Roux-Fouillet, Edizioni Il punto d’incontro (€ 13.90)

Ritratti, libri, giardini

di Lucia Tongiorgi Tomasi, Olschki Editore, 2021 (€ 25.00)

Dall’esistere al vivere. La forza dell’educazione

di Cosimo Laneve, Cafagna (€ 18.00)

La stanza numero 30. Cronache di una vita

di Ilda Boccassini, Feltrinelli (€ 19.00)

Fiori e fulmini

di Luigi Dal Cin, Editoriale Scienza (€ 12.90)

Una vita nuova

di Fabio Volo, Mondadori (€ 19.00)

LO SCAFFALE

KNOW HOW GLUTEN FREE

di Ruth Innerhofer, Edition Raetia (€ 24.90)

Vent’anni fa Ruth Innerhofer ha scoperto la causa dei suoi dolori addominali, dei suoi problemi digestivi e del suo malessere: le viene diagnosticata la celiachia. Per tre anni non ha mangiato più il pane, sia perché quello senza glutine che si trova in commercio ha un sapore che non le piace, sia perché le volte che provava a prepararlo in casa le riusciva sempre duro come un sasso.

“Non posso più andare avanti così, voglio poter gustare quello che mangio!”; presa questa ferma risoluzione, si impegna a studiare a fondo il glutine. Si cimenta con i primi esperimenti e all’inizio ne scarta parecchi, ma non demorde e ricomincia da capo, provando e riprovando.

“Know-how gluten free” riunisce le migliori ricette senza glutine della cucina di Ruth Innerhofer presso l’Hotel Drumlerhof, di sua proprietà, a Campo Tures. Il libro è un vero e proprio scrigno in cui sono state raccolte le approfondite conoscenze frutto di anni di prove e sperimentazioni: 66 ricette senza glutine per preparare non solo gli impasti base e tante varietà di pane ma anche prelibatezze come le lasagne e il soufflé, e specialità altoatesine come lo strudel e i krapfen.

Ruth prepara da sola le sue miscele base di farine e tra i vari ingredienti che utilizza ci sono il miglio, il grano saraceno, il teff, il riso, le patate e l’amaranto. Il punto di forza del libro è la facilità di preparazione delle ricette che non richiede l’utilizzo di particolari utensili o robot da cucina. Inoltre tutti gli ingredienti necessari per prepararle sono reperibili nei supermercati o nei negozi di generi alimentari naturali.

Grazie alle ricette di questo libro, i celiaci potranno tornare a gustare la pasta, i canederli, il pane, le torte, i biscotti e molto altro.

SAN NICOLAO DI PIETRA COLICE

di Fabrizio Benente, Oltre dizioni (€ 21.00)

Il caso di omicidio che è al centro di questo libro è destinato a rimanere irrisolto, come accade nei “cold case” delle serie televisive più seguite. Tuttavia, l’archeologia e le scienze applicate hanno permesso di comporre un identikit completo dell’individuo assassinato, grazie allo studio della sepoltura che è stata rinvenuta nel corso degli scavi dell’ospitale “di passo” di San Nicolao di Pietra Colice (GE). È, quindi, possibile ricostruire parzialmente la sequenza di azioni che hanno portato al decesso e al seppellimento. Si è trattato di un omicidio cruento, perpetrato in una zona isolata ed impervia, adatta ad un agguato. Ha le caratteristiche di un delitto d’impeto, come può accadere nel caso di una vendetta, di una faida, di un omicidio passionale, o di una rapina.

Come nelle investigazioni poliziesche, a cui un poco si è ispirata la struttura di questo libro, non è solo l’assassino a tornare sul luogo del delitto. Si tratta di un percorso adatto anche al passo dell’investigatore e, spesso, riserva nuovi dati e intuizioni inattese.

di Claudio Zeni