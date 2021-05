Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

La sorella perduta. Le sette sorelle

di Lucinda Riley, Giunti Editore (€ 19.80)

Io sono Giorgia. Le mie radici le mie idee

di Giorgia Meloni, Rizzoli (€ 18.00)

La fanciulla dalle mani d’argento

di Giulietta Revel, Cairo Editore (€ 16.00)

Il pesce piccolo. Una storia di virus e segreti

di Francesco Zambon, Feltrinelli (€ 15.00)

Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti

di Antonio Capranica, Sperling & Kuper (€ 15.90)

Eresia

di Massimo Citro Della Riva, Byoblu (€ 20.00)

Tè e dolci del Giappone. Storia, miti, ricette

di Stefania Viti, Miciyo Yamada, Gribaudo Editore (€ 16.90)

Gli occhi di Sara

di Maurizio De Giovanni, Rizzoli (€ 19.00)

Laneghè isola del Mar Tenebroso

di Beppe Mecconi, Oltre Edizioni (€ 26.00)

Una nuova modella

di Ashley Graham con Rebecca Paley, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 11.90)

LO SCAFFALE

PIANTACI!

AA.VV. Edition Raetia, (€ 17.90)

Nella gestione di 12 ettari di giardino botanico gli esperti dei Giardini di Castel Trauttmansdorff hanno maturato vent’anni di conoscenze e di esperienze. Piante da tutto il mondo in più di 80 paesaggi ricreati, con esigenze e caratteristiche completamente diverse, hanno contribuito a sviluppare nei giardinieri dei Giardini di Sissi una grande competenza che è stata riversata in un libro con consigli, cure colturali, esposizione, rusticità, utilizzo. Inoltre, non mancano alcune idee speciali per decorare con le piante gli ambienti interni ed esterni.

Piantaci! può essere uno strumento utile per la progettazione di un nuovo giardino, oppure per l’arricchimento di uno già esistente, ma anche per chi non possiede un giardino ed ama coltivare il verde in balcone o in terrazzo. Alcune delle piante descritte nel libro, infatti, si possono coltivare soltanto in vaso e devono essere collocate in un luogo riparato durante i mesi invernali.

Le piante trattate in Piantaci! sono tutte di facile coltivazione: sempreverdi e caducifoglie tipiche del bacino del Mediterraneo, dell’Asia orientale e dell’America del Nord, bulbose e tuberose che in primavera riempiono di colore il giardino. Inoltre, per ampliare l’assortimento, viene fornita una scelta di bambù, erbacee, succulente, piante carnivore da coltivare in giardino o terrazzo.

Grazie a Piantaci! chiunque potrà trarre ispirazione per sistemare il proprio giardino o balcone e per renderlo ancora più bello e colorato.

GUIDA CHIC CHARMING ITALIAN CHEF 2021

La “CHIC-Charming Italian Chef” è stata la prima associazione del nostro panorama a riunire diverse professionalità del settore culinario, oltre 100 professionisti – che lavorano in Italia e all’Estero – capaci di interpretare e riscrivere, con estro, l’universo di sapori che nasce dall’incontro di territori e prodotti unici, eccellenze di cui l’Italia è ricca. Come Associazione importante nel settore della ristorazione, negli anni CHIC ha espresso una particolare sensibilità verso il principio della sostenibilità, evocando un consumo sostenibile delle risorse del Pianeta e promuovendo una dieta equilibrata, a beneficio della salute dell’Uomo e dell’Ambiente.

Nella nuova Guida CHIC 2021 abbiamo 14 nuovi ingressi in tutta Italia (per cui nel 2021 sono a 121 strutture associate, con 5 soci all’estero).

di Claudio Zeni