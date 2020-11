Libri Top Ten e Lo Scaffale

TOP TEN

Cina Covid 19. La chimera che ha cambiato il mondo

di Joseph Tritto, Cantagalli (€ 20.00)

Il cielo come una tenda

di Sergio Valzania, EDB Edizioni (€ 10.00)

A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia

di Aldo Cazzullo, Mondadori (€ 18.00)

Perché l’Europa ha cambiato il mondo. Una storia economica

di Vera Zamagni, Il Mulino (€ 24.00)

Sardine in piazza. Una rivoluzione in scatola?

di Massimo Arcangeli, Castelvecchi (€ 9.00)

Invito al pensiero

di G. Michele Tortolone – Ugo Mursia Editore (€ 9.50)

Emilia Romagna da bere e da mangiare

a cura di AIS Emilia e AIS Romagna, Primapagina Editore (€ 13.90)

Helgoland

di Carlo Rovelli, Adelphi (€ 15.00)

La mia pasta madre

di Vea Carpi in collaborazione con Irene Hager, Raetia Edition (€ 24.90)

Fu sera e fu mattina

di Ken Follett, Mondadori (€ 27.00)

LO SCAFFALE

IO SERVO. DIZIONARIO MODERNO PER CAMERIERI

di Vincenzo Donatiello

Vincenzo Donatiello, pluripremiato Sommelier e Maître del Ristorante tristellato Piazza Duomo ad Alba, ha dedicato questo suo libro alla sala – focus, mestiere e passione di una vita – Io Servo. Dizionario moderno per camerieri. Un inno al servizio, dove servire prende un’accezione ampia, inteso come orgoglio di far parte di un servizio, dedizione di un mestiere al servizio di e infine servire nel senso di essere necessario nella ristorazione. Un libro scritto per tutti, non solo per l’olimpo dell’alta ristorazione, ma un libro per chiunque lavori a contatto con il pubblico e per tutti coloro che, pur non bazzicando nel mestiere, sono interessati al dietro le quinte di un ristorante. Pillole trasversali ed utilissime, dunque, di grande respiro democratico con l’intento di nobilitare la professione del cameriere che, troppo spesso, rischia di passare in secondo piano. “Non ho mai pensato di scrivere un libro sulle tecniche di sala, sulle tipologie di servizio, sul galateo o sulla giusta posata da usare per questo o quel piatto – ricorda Donatiello – ho cercato di dare forma a ciò che non potreste mai toccare, di provare a svelare quali siano le motivazioni che portano un uomo di sala a dedicarsi completamente all’ospite, di mettersi al suo servizio e di dedicargli il suo migliore sorriso”

MEMORIE DI UN BRONTOSAURO

di Maurizio Semplice, Fefè Editore (€ 15.00)

Racconti, amori e imprese di un restauratore di pianoforti in un secolo di storia d’Italia scritto da Maurizio Semplice dopo un anno di interviste dal vivo al protagonista del libro, Sauro Manchia, il brontosauro del titolo.

Il brontosauro è animale estinto o vicinissimo all’estinzione. Non alludiamo alla sua fisicità – Sauro (il brontosauro), che in questo libro racconta la propria vita, è un novantenne vivacissimo – quanto alla sua entità di personaggio storico: di uomo, di italiano-tipo, che ha attraversato settant’anni di ’900 e vent’anni di 2000.

Quell’italiano-tipo non c’è più, è di fatto estinto, sopravvive nella memoria di chi lo è stato e può ancora raccontarlo. Sauro (attraverso Semplice) lo racconta in questo libro godibilissimo, a tratti spassoso, sicuramente istruttivo: archeologia sociale e antropologica, che può insegnarci ancora molto.

di Claudio Zeni