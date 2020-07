Il Dalmazia Beach Club a Forte dei Marmi

Il Dalmazia Beach Club dell’esclusivo Hotel Principe di Forte dei Marmi ospita per due sere a settimana – il venerdì e il sabato – un pop up unico nel suo genere del ristorante stellato Michelin Lux Lucis dello chef Valentino Cassanelli, executive chef per entrambi i ristoranti.

Situato in prossimità dell’hotel con vista mozzafiato sul Mar Tirreno e sulle Alpi Apuane, l’acclamato ristorante del Dalmazia Beach Club, ristrutturato in maniera significativa negli ultimi mesi, offre tre spaziose verande, ognuna con un design unico e struttura originale.

“È un altro sogno che si realizza – sottolinea Cristina Vascellari, amministratore delegato del Principe Forte dei Marmi – prima Il Principe, un hotel che oggi è rinomato in tutto il mondo e che continua ad ottenere ottimi riscontri, e adesso il Dalmazia Beach Club, uno stabilimento balneare completamente rinnovato, elegante e pronto per offrire un servizio d’eccellenza con l’aggiunta del nuovo ristorante Dalmazia… un gioiellino”.

Sia Lux Lucis che il ristorante Dalmazia sono sotto la direzione dello chef Valentino Cassanelli. La sua cucina è strettamente connessa ad un luogo di celebrazione di sapori ed ingredienti autentici, tutti accuratamente concepiti con creatività per il suo approccio alla cucina non tradizionale. Il totale supporto di produttori e coltivatori locali, consente a Valentino di celebrare la Toscana in tutti i suoi gusti e sapori.

Il team ha creato un menù speciale con piatti nuovi, da godere in spiaggia, con vista sul mare, mentre il team di sommelier guidato da Maître Sommelier Sokol Ndreko ha

selezionato 250 etichette tra piccoli produttori locali, originali e biologici, accanto alle più rinomate etichette.

Il menu Lux Lucis al Mare ha due opzioni: 7 portate (€95) oppure 9 portate (€120). E’ disponibile l’abbinamento di vini (€35 oppure €50). Il cuore del menu pone una forte enfasi sul mare e tutti i piatti celebrano i sapori della Versilia. Piatti come Pesce azzurro, basilico, infuso di ceci tostati; il Maccheroncino al pomodoro acerbo, calamaretti, aglio dolce; e la Triglia di scoglio pane e prosciutto bazzone stuzzicheranno il palato.

www.bagnodalmazia.com

di Claudio Zeni