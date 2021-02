Festeggia San Valentino con Melaverde Pisoni

La mela è il frutto presente tutto l’anno sulla tavola degli italiani ed è tra gli ingredienti più usati per dolci come lo strudel e frittelle di mele ma si può aggiungere anche alle insalate e non solo, è infatti utilizzato anche per preparare tantissime pietanze.

Sulla mela sono stati scritti libri e delle sue qualità e caratteristiche nutrizionali si potrebbe parlare per giorni, tanto che le sue proprietà sono ben riassunte in alcuni famosi detti popolari (primo fra tutti quello che recita “una mela al giorno toglie il medico di torno”).

L’elegante bottiglia contenente il liquore Melaverde Pisoni è vestita da un’etichetta dallo stile vintage con l’immagine di due mele verdi.

Alla degustazione il liquore si esprime in tutto il suo sapore fruttato, dolce e leggermente acidulo. L’aroma ed il profumo del frutto per eccellenza si esprimono appieno se il liquore viene servito e degustato freddo, abbinato con della pasticceria secca.

Il liquore Melaverde Pisoni è prodotto nel rispetto della tradizione trentina con succo di mela e finissima acquavite di mela, distillata a vapore negli storici e tradizionali alambicchi in rame Tullio Zadra.

La origini della storica Distilleria Pisoni risalgono al 1852. I Pisoni sono tra i fondatori di Confindustria Trento, dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino e dell’Istituto Trentodoc, un impegno il loro che vede nelle relazioni il loro punto di forza.

di Claudio Zeni