Borgobrufa nuova architettura e design

Sei mesi effettivi di lavoro a fronte di due anni e mezzo di valutazioni e progetti, proprio per riuscire a portare a compimento il restyling nel minor tempo possibile. Traguardo raggiunto per il Borgobrufa Spa Resort di Torgiano (PG) della famiglia Sfascia, che non solo ha aperto la stagione con i nuovi ambienti, ma soprattutto è stato insignito delle 5 stelle.

Il Borgobrufa Spa Resort, adagiato sulla Collina di Brufa, vanta una posizione eccellente: offre una splendida vista panoramica, è comodo e vicino ai siti di maggior interesse storico e artistico dell’Umbria, si trova in una zona nota per la gastronomia di qualità e punto di riferimento nel panorama vitivinicolo nazionale. Più edifici immersi in un giardino dagli scorci mozzafiato sulle valli di Assisi e Perugia. La sfida era proprio quella di collegare tra loro i vari ambienti per permettere agli ospiti di passare comodamente in accappatoio, in qualsiasi stagione, dalla propria camera alla Spa. Per questo sono stati creati circa 300 metri di tunnel dalle ampie superfici vetrate per far vivere agli ospiti la sensazione di essere immersi nella natura. Fin dall’ingresso si percepisce la novità. Accessibile direttamente dal nuovo parcheggio, la reception completamente rinnovata richiama, con un grande bancone effetto corten, molte delle statue contemporanee da scoprire nel vicino “ Parco delle sculture” di Brufa. A catturare lo sguardo, originali poltroncine caratterizzate da grandi foglie verdi si affacciano sulla terrazza panoramica.

Anche il Ristorante Quattro Sensi segue lo stesso filo conduttore. Nuovi colori e materiali favoriscono il contatto con l’ambiente naturale, amplificato dalla diversa disposizione degli spazi, che permette anche ai tavoli più interni di godere del panorama. Soggiornare a Borgobrufa è sempre un’esperienza nuova, per questo ogni camera è diversa dall’altra, unica. Se lo stile è sempre lo stesso, ogni camera però presenta, a seconda dell’edificio nel quale si trova, diversi colori, dettagli e complementi.

Il Borgobrufa Spa Resort vanta da sempre la Spa più grande dell’Umbria, tanto più dopo il restyling che ha visto l’area dedicata al benessere passare da 1.400 mq ai 3.000 attuali. Sono state realizzate nuove aree relax, alcune con affaccio sulla piscina esterna e sulle valli circostanti, con lettini singoli e di coppia, anche appesi per coccolarsi con un dolce dondolio; altre si trovano in ambienti chiusi per far prevalere il gioco di luci e suoni, particolarmente rilassante. Tra le novità principali, anche una Sauna panoramica con grandi vetrate e vista mozzafiato, due nuove cabine per trattamenti e la Private Spa “Sorgente della Natura” con vasca idromassaggio tonda di coppia e doccia emozionale, avvolte in una scenografia di piante. Originale e suggestiva anche la nuova stanza Cristalli di neve, una capsule room, rivestita con materiale bianco e cangiante, frontalmente vetrata, dove nevica tutto l’anno! Per finire, gli sportivi trovano la nuova palestra con affaccio sul giardino, per dare la sensazione di trovarsi sempre all’aria aperta.

di Claudio Zeni