Amor vincit omnia riapre il Quellenhof Luxury Resort Lazise

È un segnale di rinascita che parte dalla forza dell’amore, capace di vincere su tutto, la riapertura l’11 febbraio del Quellenhof Luxury Resort Lazise, 5 stelle lusso sul Lago di Garda. Il resort si prepara ad accogliere gli innamorati nella stagione in cui la natura si avvicina alla primavera nella patria della coppia di innamorati più conosciuta al mondo, Romeo e Giulietta.

Come direbbe il poeta Virgilio, “Amor vincit omnia”: mai come in questo periodo c’è bisogno di bellezza e occasioni per vivere momenti indimenticabili con il proprio partner. Il Quellenhof Luxury Resort Lazise offre agli innamorati esperienze uniche per donare alla coppia la perfetta vacanza fra dolce vita e romanticismo, grazie a proposte ideate ad hoc, nella sognante cornice del Lago di Garda.

Pensata proprio per celebrare la giornata degli innamorati, la proposta Coccole di San Valentino con Champagne & massaggio per 2 propone la scelta fra due trattamenti esclusivi – romantico massaggio di coppia a lume di candele oppure un massaggio esotico al cacao puro e vaniglia Bourbon con olio di mandorle nutriente – per concludere con un brindisi a base di Champagne e fragole e un sogno di petali di rosa in camera. Porta invece il nome dei due celebri amanti shakespeariani la proposta che comprende il Rituale Romeo e Giulietta, versione a lieto fine del famoso dramma: romantica seduta di sauna con ventilazione al prezioso olio di rose eseguita da un maestro di sauna privato, introduzione al massaggio reciproco di coppia per testa, spalle, zona cervicale e piedi con la guida di un massaggiatore esperto, infine ritiro di Romeo e Giulietta in tutta privacy per rilassarsi con i tipici “Baci di Giulietta e Romeo” a base di cioccolato e mandorle e una bottiglia di spumante.

Entrambe le proposte comprendono soggiorno in mezza pensione gourmet, con ricco buffet di prima colazione e menu serale a scelta di sei portate. Il Quellenhof di Lazise vanta un reparto benessere & spa di oltre 2.000 m², con Infinity Sky Pool adults only vista lago e accoglienti zone relax, sport-pool di 25 metri, laghetto balneabile e saune adults only per rilassarsi insieme in completa intimità.

www.quellenhof-lazise.it/it/camere-prezzi/pacchetti-offerte/per-la-coppia/

di Claudio Zeni