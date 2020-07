Alla scoperta del Veneto con Travelinborgo

Al fine di promuovere il turismo esperenziale legato al territorio ed in particolare al momento per il Veneto è nato il portale www.travelinborgo.com, il cui obiettivo è quello di di coinvolgere i viaggiatori in una serie di attività indimenticabili con un forte impatto personale.

Travelinborgo nasce dalla collaborazione tra il suo fondatore, Alessandro Cattarin, professionista nella direzione di alberghi internazionali ed un gruppo di esperti del settore turistico esperenziale.

“Travelinborgo vuole evidenziare le esperienze legate ai Borghi ed i loro dintorni – sottolinea Alessandro Cattarin – si prefigge l’obiettivo di coinvolgere i viaggiatori in una serie di attività indimenticabili con un forte impatto personale. Attività che colpiscono tutti i sensi e creano connessioni a livello fisico, emotivo, spirituale, sociale e intellettuale”.

All’interno del sito si possono prenotare esperienze uniche ed esclusive, create ad hoc, per far conoscere il territorio e le realtà locali, con particolare attenzione ai Borghi ed i loro dintorni, fuori dagli affollamenti e dal turismo di massa.

“Negli ultimi anni mi sono resoconto che vale più esperienza voglio vivere, piuttosto di dove voglio andare – conclude Cattarin – per questo motivo abbiamo già inserito nel nostro sito viaggi personalizzati alla scoperta del Veneto, delle sue bellezze e della sue emozioni”.

di Claudio Zeni