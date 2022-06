A San Marino e Bibbiena le prossime gare di Bartolini-Lombardi

Si prospetta una prima metà del mese di luglio particolarmente impegnativa per l’equipaggio Davide Bartolini e Chiara Lombardi, portacolori della MDM Racing ASD di Ciggiano.

Il team sarà impegnato a difendere il secondo posto nella classifica del Campionato Italiano Rally Terra al Rally di San Marino l’8-9 luglio, campionato nel quale Davide ha debuttato quest’anno con la nuova vettura la Peugeot 208 Rally4 della GF Racing.

Ma sarà un mese che vedrà al debutto assoluto Davide Bartolini con Chiara Lombardi in un rally su asfalto! Si correrà, infatti, il 15 ed il 16 luglio il 42° Rally Internazionale Casentino, una gara divenuta una classica, nelle stupende strade del Casentino con base a Bibbiena.

Un rally che ha fatto la storia, carico di pathos, estremamente impegnativo, molto tecnico con i suoi tratti di prove veloci e molto guidate, dove il pilota deve avere sempre la massima concentrazione. Un impegno ma è anche la bellezza di questa gara. Davide, sensibile proprio alla bellezza dei tracciati quindi, debutterà sull’asfalto amico in questa gara divenuta un simbolo per la specialità e un riferimento in un campionato appassionante ed avvincente, l’International Rally Cup, che attrae vetture estremamente performanti, di assoluto richiamo con piloti di spicco internazionale che si daranno battaglia ed infiammeranno il pubblico sulle strade casentinesi.

di Claudio Zeni