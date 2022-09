A Marco Hagge il premio giornalistico della Pro Loco di Monte San Savino

“A Marco Hagge cronista attento e capace di far rivivere la bellezza italiana con un linguaggio fluido e comprensibile a tutti” questa la motivazione con la quale è stato assegnato a Marco Hagge il Premio giornalistico edizione 2022 della Pro Loco di Monte Savino.

Nato a Greve in Chianti, dove è stato anche Sindaco dal 2004 al 2009, laureato in lettere alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Marco Hagge è entrato in RAI nel 1978, vincendo il concorso per programmisti-registi destinati a quella che allora veniva chiamata Terza Rete. Dal 1988 è stato redattore della TGR e per 22 edizioni è stato responsabile di “Bellitalia”, la rubrica settimanale dedicata ai beni culturali, fra i quali, per la prima volta, accanto ai musei, all’arte e ai restauri ha sistematicamente inserito i temi del paesaggio e dei territori, di cui oggi tutti parlano e straparlano, ma che all’epoca in pratica non esistevano come soggetto culturale.

La sua passione per il territorio visto attraverso i suoi caratteri originali, al di fuori di ogni retorica e dei luoghi comuni, ha permesso a Marco Hagge di scoprire luoghi, tradizioni, prodotti, tesori d’arte nascosti o poco noti, e tante persone sintonizzate sulla stessa lunghezza d’onda. Nell’ultima edizione di Bellitalia, Hagge ha raccontato la Val di Chiana come territorio “geniale”, dando ampio spazio alla città di Monte San Savino. Giornalista e scrittore, l’ultimo libro di Marco Hagge ‘La strada infinita’ edito da Polistampa, esce in libreria il prossimo 8 settembre.

La cerimonia di consegna del premio a Marco Hagge è fissata per mercoledì 7 settembre nell’ambito della Sagra della porchetta, durante la cena di gala nel giardino pensile del comune savinese. A consegnarli il premio il Presidente della Pro Loco di Monte Savino Marco Cavallini e tutto il consiglio dell’associazione locale.

di Claudio Zeni