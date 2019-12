PD Cortona su dimissioni del Consigliere Comunale Del Serra

Abbiamo appreso questa mattina da un articolo della Nazione l’esistenza di un’indagine riguardante l’ex consigliere del gruppo Lega Fabrizio Del Serra. Del Serra è ex da pochi giorni, avendo rassegnato le dimissioni il giorno 24 dicembre, secondo l’articolo a causa di questo procedimento.

Fermo restando che siamo garantisti, a differenza di Meoni (i dirigenti del Comune di Cortona recentemente assolti dalla procedura della Corte dei Conti stanno ancora aspettando le sue pubbliche scuse per le denunce infondate), ci troviamo di fronte ad una situazione molto delicata ed imbarazzante: per la maggioranza, per il principale gruppo politico che la sostiene (la Lega), per l’immagine del Comune di Cortona. Con queste premesse, è inevitabile per noi chiedere spiegazioni urgenti al Sindaco.

Non ci risulta in 70 anni mai avvenuta un’indagine per accuse gravi come la frode fiscale ai danni di un consigliere comunale. Abbiamo profondo rispetto per l’opera della Magistratura e auspichiamo l’assoluzione di Del Serra, confidando soprattutto nel fatto che l’indagine in corso non comporti ripercussioni negative sui dipendenti delle aziende di sua proprietà.

Tuttavia, le indagini in corso, riguardanti l’operato di un consigliere comunale che ha sostenuto con forza la candidatura dell’attuale Sindaco, impongono che si faccia chiarezza e venga fugata qualsiasi ombra: Meoni era al corrente di questa vicenda? Da quanto tempo? È questa indagine il motivo delle dimissioni del suo consigliere comunale? Come intende preservare l’Istituzione comunale dal danno di immagine? Attendiamo un suo intervento ufficiale.