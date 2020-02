Lega su prevista assunzione di 2 agenti di Polizia Municipale

Il Segretario Provinciale Lega Arezzo Nicola Mattoni e il Commissario Lega Cortona Luca Ghezzi sono lieti di annunciare che il Comune di Cortona assumerà tramite bando aperto due vigili urbani. In questo modo, grazie anche all’apporto del gruppo Lega in consiglio comunale, si potrà realizzare a breve un punto importante del programma di governo che la lega ha proposto sin dall’inizio ai suoi elettori: aumentare la sicurezza per i cittadini. Questo è un aspetto a cui la Lega tiene molto, specialmente per un territorio così vasto come quello del Comune di Cortona. È fondamentale aumentare la presenza dei vigili urbani e la loro operatività sul territorio.