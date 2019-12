Lega Nord su dimissioni del Consigliere Del Serra

Dichiarazione congiunta di Nicola Mattoni, Capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Cortona, e Luca Ghezzi, Commissario della sezione Lega Cortona



“L’indagine che riguarda Fabrizio Del Serra non ha alcuna attinenza con il suo ruolo di consigliere comunale a Cortona, ma lo riguarda come imprenditore –dichiarano Nicola Mattoni, Capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Cortona, e Luca Ghezzi, Commissario della sezione Lega Cortona- Del Serra ha comunicato alla sede locale del partito la volontà di rassegnare, per motivi personali, le dimissioni da consigliere comunale, il suo è un gesto di correttezza istituzionale. Auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso confermando la nostra posizione garantista. Il nostro stile infatti è quello di perseguire una linea di garantismo nei confronti degli esponenti politici di qualunque partito, ma nello stesso tempo riteniamo doveroso accettare le dimissioni del consigliere per tutelare l’immagine della Lega”.