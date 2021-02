Parcheggio multipiano a Cortona: sicuri d’essere al passo coi tempi?

Quanti parcheggi in project financing in giro per l’Italia arrivano a termine? La nostra amministrazione comunale, sa che a Teramo aspettano ancora che metà del parcheggio multipiano in project financing sia finito dopo anni e denari investiti, con le casse pubbliche costrette a intervenire dopo i fallimenti dei privati? Idem a Riccione dove due imprese realizzatrici della San Martino Parking Guest sono fallite! A Gorizia dal 2003 ne volevano addirittura fare tre di parcheggi multipiano in project financing, ma ancora non ne hanno fatto uno!

A Cortona, la nostra Amministrazione insieme a Confcommercio pensa che sia una soluzione nuova. Invece l’idea è vecchia e purtroppo spesso lascia in eredità ruderi di cemento sperpero di denaro, anche pubblico.

Oltre a questo, nel caso in cui si trovassero i finanziatori e speriamo anche un’assicurazione in caso di inadempienze, fallimenti ecc., chi trarrebbe giovamento da questa opera? È stato fatto un serio studio di fattibilità? A quanto ammontano costi aggiuntivi per la particolare conformazione geologica del sito individuato? Quali settori economici trarrebbero vantaggi e in quale misura? Per rivitalizzare il centro storico non ci sono altre idee se non quella di aspettare finanziatori allegri?

Forse sarebbe anche ora di avviare un serio programma per realizzare strutture informatiche ed efficienti coperture digitali. Oggi si cercano scorci, borghi e luoghi incantevoli, ma si evitano luoghi scarsamente connessi. Cortona ha fame di strutture informatiche e strade digitali, ma su questo c’è una cronica scarsa attenzione.