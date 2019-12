Il Sindaco Meoni sulle dimissioni del Consigliere Del Serra

In merito alla vicenda personale riguardante il consigliere comunale Fabrizio Del Serra, che si è dimesso dalla carica, il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Esprimo rammarico per le dimissioni del consigliere Fabrizio Del Serra. Lo ringrazio, a nome mio e della giunta, per il contributo dato in questi mesi all’attività dell’ente, durante i quali si è dimostrato molto attento ai problemi e alle questioni del territorio, facendo squadra con tutte le componenti istituzionali.

Lo ringrazio anche per la serietà dimostrata nella decisione di dimettersi da consigliere comunale, presa per motivi che, peraltro, non hanno nulla a che vedere con l’attività della pubblica amministrazione.

Non era scontato che il consigliere desse le sue dimissioni e prendiamo atto della sensibilità manifestata e della correttezza del gesto.

Tutto quello che sarà accertato, rientra nella sfera privata e personale. Per quanto ci riguarda, siamo garantisti, e fiduciosi che la giustizia farà il proprio corso».