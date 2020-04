Gruppo Consiliare Lega: “Sui buoni spesa nessuna intenzione di contestare l’operato del Sindaco”

“Sui buoni spesa non c’è stata alcuna intenzione di promuovere un’iniziativa contro il sindaco e la sua Giunta. Siamo in modo convinto al fianco di Luciano Meoni”

Intervento del gruppo consiliare Lega, del commissario Lega Cortona Luca Ghezzi e del segretario provinciale Nicola Mattoni

“Non c’è stata alcuna intenzione di promuovere un’iniziativa contro il sindaco e la sua Giunta, tanto è vero che i rappresentanti della Lega lavorano quotidianamente accanto al primo cittadino. Il partito ha semplicemente avanzato una proposta all’attenzione del sindaco -dichiarano il gruppo consiliare Lega, il commissario Lega Cortona Luca Ghezzi ed il segretario provinciale Nicola Mattoni- Quindi nessuna polemica e nessun contrasto sui buoni spesa. Infatti, la nostra proposta è stata poi condivisa dalla Giunta comunale di Cortona. Siamo in modo convinto al fianco del sindaco Luciano Meoni”.