Cari, carissimi rifiuti…

Cortona Patria Nostra ritiene che il successo della raccolta differenziata dipende dalla sensibilizzazione dei cittadini, fin dall’età scolare e, soltanto marginalmente, si può ottenere sanzionando chi non conferisce correttamente i rifiuti.

Molto spesso accade che comportamenti scorretti siano legati alla scarsa disponibilità dei cassonetti, sempre stracolmi ed inadeguati, ed alla loro dimensione insufficiente.

Il Sindaco delle denunce e delle querele, quello che “attenziona” chi dissente ma non è in grado di mettere a fuoco i problemi reali della gente, evidentemente non la pensa come noi.

Con la Delibera 883/2020 ha deciso di pagare 48.000 euro alla Società “Gestione Ambientale SRL” che fornisce il personale addetto ai controlli e all’individuazione degli abusi.

E’ la stessa che collaborava con la Sinistra e c’è un particolare niente affatto trascurabile: i costi sono spaventosamente aumentati, i risultati non si intravedono assolutamente, non si ha alcuna evidenza dell’attività di questi soggetti.

La cosa buffa, andando a rileggere le delibere di quest’Amministrazione, è che l’incarico è stato riconfermato, “ per i buoni (…) risultati ottenuti”.

Perché altre Amministrazioni della Provincia si avvalgono con successo dei Vigili Urbani ed a Cortona hanno deciso di ricorrere alle prestazioni di una Società esterna?

Nulla è cambiato rispetto all’Amministrazione Basanieri, sono aumentati i costi, sono aumentati i disservizi, è aumentato il malumore dei cittadini, è previsto un aumento della TARI con le botteghe chiuse che non possono produrre rifiuti per la grave emergenza sanitaria.

Nulla è cambiato rispetto alla Sinistra: non sono cambiati i metodi, non è cambiata la mentalità, non sono cambiati gli amici da premiare e con i quali fare affari.

Cortona Patria Nostra