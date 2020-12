Bianchi (PD): “La maggioranza rifiuta sprezzantemente la nostra proposta di confronto sull’emergenza Covid19”

Prendiamo atto – con rammarico – del diniego manifestato dalla maggioranza di Centrodestra alla proposta del PD di istituire un tavolo di confronto per affrontare la situazione straordinaria determinata dall’emergenza Covid19. La riteniamo un’occasione perduta per dimostrare di saper guardare l’interesse generale. Non era nostra intenzione confondere ruoli o invadere competenze: volevamo soltanto dare nostra disponibilità nell’affrontare insieme questo momento difficile. Non è stato colto il segnale politico della nostra proposta.

Le argomentazioni usate durante il Consiglio Comunale poco o nulla avevano a che fare con i contenuti della mozione presentata dal PD. La nostra richiesta non era di maggiori informazioni o di accesso ai dati, bensì di poter essere di aiuto con proposte che affrontassero tutte le questioni aperte dalla crisi causata dall’emergenza Covid19, non solo in campo sanitario ma anche in quello sociale ed economico.

Questa maggioranza rivela ancora una volta di non avere una sensibilità politica adeguata al compito. Restando chiusi nel proprio recinto, senza ascoltare le altre forze politiche che comunque rappresentano una fetta importante della cittadinanza, dimostrano soltanto arroganza e superbia, tratti purtroppo caratteristici di questo Sindaco e di questa maggioranza.

Sono atteggiamenti che non servono in un momento in cui c’è tanto bisogno di ascoltare tutti per risolvere i problemi che abbiamo e che avremo di fronte.

Da parte nostra, porteremo avanti un lavoro di ascolto e confronto con i cittadini e non mancheranno le nostre proposte in Consiglio Comunale.

Luca Bianchi

Segretario PD Cortona