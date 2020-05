Centro Storico di Cortona: un po’ di proposte concrete

di Fabio Comanducci

La pandemia covid-19 e i suoi strascichi impongono una attenta riflessione sulla gestione del flusso dei turisti nel centro storico di Cortona, nella speranza che ce ne sia bisogno, nel senso che cospicuo sia il ritorno dei turisti, italiano ed esteri. Tale situazione di emergenza, può anche essere sfruttata per ampliare il percorso turistico in modo duraturo, allargando il raggio del passeggio anche a strade ad oggi non frequentate dal flusso turistico.

Si parte dalla presa d’atto che il centro storico di Cortona è costituito da rughe strette per non dire strettissime e che quindi, in tale contesto, è difficile poter mantenere in vigore le regole imposte dal “distanziamento sociale”; aggiungiamo anche che, ove possibile, sarebbe auspicabile mantenere la disposizione di consumo pasti e bibite anche sui tavolini, opportunamente coperti, posti esternamente ai locali, considerando però che gli stessi occupano spazio e restringono le possibilità di transito pedonale.

Tra le proposte che possono essere esaminate ricordo quindi:

Rivedere la zona ZTL, almeno in alcuni orari e in alcuni giorni della settimana. Bisogna limitare al massimo il transito di auto che “rubano spazio” ai pedoni. Nel contempo è necessario mantenere lo spazio per il passaggio dei mezzi di soccorso.

Rivedere l’uso delle piazze di Cortona, non solo nell’asse Piazzale Garibaldi – Piazza Signorelli, ma ove possibile, anche altri spiazzi presenti nella parte centrale del centro storico, in prossimità di locali ed esercizi.

Gestire il flusso dei pedoni/turisti indicando percorsi differenziati da/ a i parcheggi dello Spirito Santo, Parterre (Se necessario), zona Mercato e zona Porta Colonia.

In particolare per la gestione del flusso dei pedoni, sarebbe opportuno indicare specifici percorsi sia per sgravare del peso di transito innanzitutto Via Nazionale, che comunque rimarrebbe il centro del passeggio, sia per far conoscere strade alternative ai visitatori sia in fase di arrivo che in fase di partenza, arricchendo cosi la qualità dell’offerta turistica. Per i parcheggi inoltre è necessario valutare la necessità di attuare una specifica strategia di mantenimento delle distanze, ho, ancor meglio, di gestione degli arrivi con la verifica della temperatura corporea, di per sé non sufficiente, ma di sicuro impatto positivo da parte del turista.

In particolare potremmo prevedere i seguenti percorsi da consigliare:

Parcheggio Spirito Santo

Il percorso inizia e si conclude al parcheggio dello Spirito Santo. Il tragitto per giungere al piazzale Garibaldi prevede, con il funzionamento delle scale mobili, già una diversificazione. Sarebbe opportuno far salire/scendere con le scale mobili una persona per gradino spostata verso la propria destra, indicando su ogni scalino la posizione da tenere. Arrivati al Piazzale Garibaldi si entra in Via Nazionale o ci si dirige verso i giardini pubblici.

Parcheggio Parterre (quando necessario) e via Battisti

In questo caso si percorrono tutti i giardini. Si potrebbe indicare un tratto per giungere in centro (per esempio il vialetto sotto le gradinate e la parte centrale della vasca) mentre per il ritorno far passare i visitatori per il vialetto opposto. Delimitare con vasi il viale dei giochi e del locale (casina dei Tigli) con percorso obbligato in senso unico per ogni lato. Per il ritorno al parcheggio di via Battisti si potrebbe indicare Via Severini.

Parcheggio Mercato

In linea di principio si indica come strada di entrata via Guelfa, dove sono presenti anche negozi che possono attrarre l’attenzione di clienti, mentre si indica in strada di uscita via Roma. Si può preveder come strada di uscita via Ghibellina, mentre per l’entrata si può aggiungere vicolo Iannelli, vicolo Cioli e vicolo del Gesù, con sfocio in piazza Franciolini entrando dalla Porta di via Roma.

Parcheggio Porta Colonia

Si potrebbe indicare come strada di entrata via Dardano e via Benedetti, mentre come strada di uscita via Lorenzo Rinfrena e via delle Mura del Duomo.

Via Nazionale

Discorso a parte va fatto per via Nazionale. La strada è la più frequentata e ricca di esercizi commerciali. Viste le sue dimensioni però, con la presenza inoltre di tavolini esterni di alcuni esercizi, necessita di una valutazione a sé stante. Verificata la possibilità di mantenimento dei tavoli esterni, occorre cercare di diminuire il transito, mantenendo la finalità di “guardare le vetrine” e di usufruire dei servizi dei locali prospicenti la via. Si propone di indirizzare tutto il flusso diretto verso l’uscita della città, cioè coloro che si recano ai parcheggi dello Spirito Santo e del Parterre, verso via San Marco (con visita alle chiese di San Francesco e San Marco o, in alternativa, vicolo dell’Amorino, più breve e con meno salita. È evidente che non è possibile impedire a priori il passeggio lungo Ruga Piana da parte dei residenti e degli habitué. Ecco allora la necessità di valutare, in situazione di congestione della strada, la necessità di togliere i tavolini degli esercizi.

Le piazze di Cortona

Ci riferiamo a piazzale Garibaldi, piazza della Repubblica, piazza Signorelli e piazza Trento Trieste o Franciolini. È auspicabile, pur mantenendo la allocazione di tavolini esterni, istituire corsie di passeggio a senso unico.

Per poter realizzare quanto fin qui è esposto, è necessario ovviamente attrezzare il centro storico con idonea segnaletica parlante, con indicazioni di distanze e dislivelli, oltre che delle attrattive artistiche e culturali presenti in ogni via alternativa. Tale segnaletica deve esser studiata per attirare l’attenzione ed essere di ausilio per i turisti. È evidente che il tutto avrà un costo tanto superiore, quanto migliore sarà dal punto di vista estetico e di comunicazione la segnaletica prodotta. Si ricordi che tutto ciò continuerà ad avere valenza anche quando l’emergenza Covid-19 sarà terminata e quindi la spesa può essere considerata un investimento per il futuro della città. Sarebbe infine opportuno porre una cartellonistica espositiva come pianta della città ad ogni parcheggio con lo scopo di motivare, oltre che di informare, anche in ambito di sicurezza covid-19, le disposizioni e i consigli dei percorsi individuati.