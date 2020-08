Visita del Vescovo Bregantini a Cortona giovedi 3 Settembre

Presso il meraviglioso scenario rappresentato dalle gradinate dei Giardini Pubblici a Cortona alle ore 21.00 di giovedì 3 settembre potremo ascoltare Monsignor Bregantini, Arcivescovo metropolita di Campobasso- Boiano, che ci racconterà la sua esperienza di prete e vescovo.

Questo incontro è stato voluto dalle parrocchie di Cortona e di Santa Maria Nuova, in comunione con l’Arcivescovo Monsignor Fontana e in collaborazione con le altre parrocchie del territorio e le Associazioni cattoliche, in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni di sacerdozio di Don Ottorino Capannini e i 25 anni di sacerdozio di Don Simone Costagli.

L’incontro si colloca l’interno di un progetto che ha come scopo primario quello di ORIENTARE LA CULTURA IN SENSO CRISTIANO (Cf. Progetto Culturale Cei) con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità cristiana e senso civico in tutto il territorio comunale e di irrobustire la nostra identità di cattolici (ciascuno in un percorso personale) inseriti in un contesto di servizio e preghiera.

Ma chi è Bregantini?

Chiamato amabilmente dalla sua chiesa locrese Padre Giancarlo, Bregantini è nato a Denno (Trento) il 28 settembre 1948. Uomo del nord quindi, ma presto trasferitosi prima a Roma poi al Sud. Culturalmente e religiosamente si è formato alla Congregazione dei padri Stimmatini, presso la quale ha frequentato le scuole medie e il liceo classico, ha compiuto il corso teologico presso lo studentato Zenonianum di Verona, mentre ha conseguito la Licenza in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

È stato ordinato sacerdote il 1° luglio 1978 nella cattedrale di Crotone ed eletto vescovo alla sede vescovile di Locri-Gerace il 12 febbraio 1994 da papa Giovanni Paolo II^.

Nel suo ministero sacerdotale e episcopale, è stato protagonista di moltissime iniziative ed incarichi, che lo hanno reso particolarmente amato dal suo popolo. Acquista notorietà anche civile, inserendo nella sua azione pastorale una “coscientizzazione” del popolo che in concreto significa dura ed efficace opposizione alla ‘ndrangheta.

Infine l’8 novembre 2007 papa Benedetto XVI lo nomina arcivescovo metropolita di Campobasso-Boiano.

L’incontro di giovedì 3 settembre è una occasione unica per tutti, sacerdoti, suore, laici credenti e non credenti per ascoltare l’esperienza significativa di un sacerdote e vescovo, ma soprattutto uomo di fede che nella sua vita quotidiana cerca nel continuo di portare la parola di Dio e quindi la Sua pace e carità. È un’occasione di confronto e verifica per ognuno di noi che nel quotidiano vive i suoi momenti di gioia e di difficoltà, indipendentemente dalla propria fede. Un uomo che ha avuto il coraggio, tra l’altro, di schierarsi apertamente contro la ‘ndrangheta in un territorio molto difficile ed ostico per chi pone nella legalità la propria ragione di vita.

L’incontro avrà luogo, ripetiamo, presso le gradinate dei Giardini Pubblici a Cortona recentemente restaurate. Un consiglio …. Portatevi un maglioncino o giacchetto per ripararvi dalla temperatura non propriamente estiva e un cuscino per sedersi con maggiore comodità.

Per chi viene da fuori Cortona può arrivare tranquillamente con l’auto al parcheggio del Parterre, aperto dalle ore 20.00 e raggiungere comodamente il luogo dell’incontro.

La manifestazione si svolgerà in ossequio alle norme vigenti anticovid (gel, mascherina e distanziamento).

A giovedì … non mancate!!!!!