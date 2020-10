Pali pericolosi, il Comune scrive a Telecom

L’Amministrazione Comunale di Cortona ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini, in merito alla pericolosità di alcuni pali in legno portanti delle linee telefoniche Telecom. Questi pali, per la maggior parte pendenti sulla sede stradale, si trovano per lo più in aperta campagna. Le situazioni di criticità segnalate, sono state anche accertate personalmente dal Capo Cantoniere, che si è recato sui posti indicati su mandato dell’Amministrazione Comunale.

In occasione di recenti interventi, i Vigili del Fuoco si sono adoperati per mettere in sicurezza alcuni pali che rappresentavano un pericolo imminente. Tuttavia, l’Amministrazione Comunale, non ha esitato a scrivere direttamente a Telecom, chiedendo di operare celermente sui pali pericolosi, e sottolineando come la responsabilità in caso di danni a cose o persone, sia da imputare unicamente all’azienda di telecomunicazioni.