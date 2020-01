Misericordia Cortona sull’annullamento della conferenza prevista per oggi

Il Magistrato della Confraternita della Misericordia di Cortona in riferimento alla sponsorizzazione che la medesima ha concesso come sostegno alla “conferenza sulle procedure e sugli effetti dell’allineamento spirituale” che avrebbe dovuto tenersi il giorno 10 cm. comunica quanto segue:

ritenuto che sono state fraintese le problematiche all’interno della conferenza, che il Magistrato aveva inteso che la conferenza stessa avrebbe dovuto vertere su problematiche sanitarie mentre, in realtà, le argomentazioni sarebbero di tutt’altra origine e finalità, considerato che la medesima Confraternita ha come scopo il sostegno sociale e sanitario della popolazione bisognosa,

RITIENE

Di doversi astenere da tale sponsorizzazione per non creare possibili malintesi o fraintendimenti che potrebbero essere negativi per il buon nome ed operato della Misericordia.

Il Magistrato fa inoltre presente che qualsiasi manifestazione culturale, popolare, sociale che abbia come finalità un aiuto alla popolazione cortonese avrà sempre la propria disponibilità e il proprio contributo e sostegno ma sempre tutelando strettamente i propri principi morali e sociali

Per il Magistrato – Dott. Santiccioli Umberto