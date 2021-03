Le telecamere di Rai Parlamento a Monte San Savino per la Misericordia

La Misericordia di Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana di nuovo protagonista in tv. Questa volta sono state le telecamere di Rai Parlamento ad essere impegnate nella registrazione della storia della confraternita dei due comuni della Valdichiana per un puntata che andrà in onda prossimamente negli studi di Roma alla presenza del Governatore della Misericordia di Monte Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana Luciano Falchi ed altri confratelli.

Le telecamere hanno effettuato riprese in esterno e all’interno della Chiesa dell Pieve, unite ad alcune interviste agli operatori della locale Misericordia.

«Per noi è un grande onore raccontare a Rai Parlamento la storia della nostra Misericordia – sottolinea il Governatore Luciano Falchi – una spontanea aggregazione di cittadini che da tanto tempo, come tutte le altre nostre confraternite nazionali, sentono la necessità di svolgere, per dovere sociale e religioso, quelle attività di assistenza e di intervento a favore dei bisognosi e sofferenti. Oggi nel nostro territorio portiamo avanti tante attività, dal trasporto sanitario alla protezione civile, al servizio socale fino alla formazione, grazie anche ai tanti volontari che trovano nella nostra associazione un interesse per dare un senso alla loro vita».